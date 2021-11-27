Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк повысил ставки по кредитам на покупку готового жилья и рефинансирование. Размер повышения составил до 1 процентного пункта. Теперь денежные средства на покупку вторичной квартиры клиентам «с улицы» предоставляются под 8,94—10,34% годовых, жилого дома с земельным участком — под 10,84% годовых, а на рефинансирование ипотечного кредита другого банка — под 9,99% годовых при залоге квартиры и 10,99% годовых — жилого дома. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств при покупке квартиры и 50% — жилого дома. Денежные средства выдаются на сумму до 50 млн рублей сроком до 30 лет. Одновременно банк снизил на 0,2 п. п. ставку по семейной ипотеке. Теперь ставки по этой программе на покупку квартиры в новостройке составляют 4,79% годовых по всей РФ и 4,59% годовых в ДФО. Минимальный первоначальный взнос по программе установлен в размере 15%. Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей в зависимости от региона, а срок — 30 лет. Также в рамках программы допускается рефинансирование кредитов, оформленных на покупку первичного жилья.

Банк «Открытие» снизил ставку по льготным программам ипотеки. Клиенты банка до конца этого года могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» или «Семейная ипотека» по сниженной ставке. В рамках программы «Семейная ипотека» ставка составит от 4,75% годовых. Предложение распространяется на оформление новых или рефинансирование действующих ипотечных кредитов. Оформить новый кредит по программе «Ипотека с господдержкой» можно по ставке от 5,7% годовых.

ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам. Размер повышения в зависимости от программы составил до 0,9 процентного пункта. Теперь получить кредит клиенты «с улицы» могут под: 8,9—10,4% годовых при покупке строящегося или вторичного жилья; 9,7—10,8% годовых при покупке индивидуального дома; 10,3% годовых при строительстве жилого дома. Внутри указанных диапазонов ставка зависит от размера первоначального взноса, согласия клиента на электронную сделку и применения сервиса безопасных расчетов, а также площади недвижимости (применимо для первичного и вторичного жилья). Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ, по большинству программ действует скидка 0,3 п. п. Также скидки предоставляются при подаче заявки через сайт М2. Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости залога сроком до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 60 млн рублей, но зависит от программы. При отказе клиента от личного и/или титульного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало доступно под 9,1—9,6% годовых в зависимости от размера «Кредит/залог». При подключении опции «Отложенный платеж» ставка будет выше на 0,3 п. п. Кредиты на строительство дома и покупку земельного участка под залог имеющейся квартиры теперь предоставляются на сумму до 80% от стоимости залога по ставке 9,9% годовых.



Кроме того, банк предоставил возможность самозанятым использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы «Победа над формальностями». В рамках этой программы клиенты могут получить ипотеку по двум документам — паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а сумма кредита — от 600 тыс. рублей на срок до 30 лет. В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более — за счет материнского капитала. Условия по жилищным кредитам ВТБ для самозанятых идентичны ставкам для заемщиков, работающих по найму: от 4,3% — для госпрограмм и 9% — для базовых продуктов.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Райффайзенбанк снизил ставки по льготным ипотечным программам. В частности, с 6,49% до 5,99% годовых снижена ставка по ипотеке с господдержкой и с 5,49% до 5,19% годовых — ставка по семейной ипотеке. В рамках обеих программ заемщики могут оформить кредит на покупку квартиры в новостройке или строящегося таунхауса. По семейной ипотеке также можно рефинансировать кредиты, оформленные в других банках на эти цели. Денежные средства по обеим программам предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога сроком до 30 лет. Максимальная сумма кредитования по семейной ипотеке составляет 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и области и 6 млн рублей в иных регионах. По ипотеке с господдержкой лимит единый по всей РФ — 3 млн рублей. При отказе клиента от личного страхования применяется надбавка к ставке: 0,81 процентного пункта по семейной ипотеке и 1,5 п. п. по ипотеке с господдержкой.



Интерпрогрессбанк запустил обновленную программу рефинансирования кредитов, в рамках которой клиенты могут уменьшить ежемесячные платежи по кредитам, взятым в других банках. В частности, в рамках программы можно рефинансировать ипотеку по ставке от 7,7% и с максимальной суммой до 30 млн рублей. Новая программа доступна для клиентов Банка ИПБ, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Банк ДОМ.РФ распространил условия программы лояльности для медиков и работников научных организаций на основные ипотечные программы. Теперь скидка 0,7 процентного пункта, доступная этим категориям заемщиков, распространяется также на «Льготную», «Семейную», «Сельскую» и «Военную» ипотеку, кредиты под залог недвижимости и ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Также банк почти в два раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящемся или готовом доме и отменил предоставление документов, подтверждающих доход и трудовую занятость. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут оформить в ипотеку жилье стоимостью до 50 млн рублей. Для других регионов максимальная сумма кредита увеличена до 30 млн рублей. Клиентам банка доступна и скидка к ставке по программам «Квартира в новостройке», «Готовое жилье», «Рефинансирование» в размере 0,5 п. п., которая устанавливается автоматически при сумме кредита от 6 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 3 млн рублей в других регионах.



Абсолют Банк предлагает электронную регистрацию сделок без ипотеки. Банк провел первую электронную регистрацию сделки с недвижимостью без использования заемных средств. Пилотной площадкой для запуска нового продукта стал Екатеринбург. Здесь Абсолют Банк организовал для своих бизнес-партнеров из агентства недвижимости быстрое и безопасное оформление купли-продажи комнаты за наличные денежные средства. Уточняется, что теперь электронная регистрация в банке возможна при сделках с любыми объектами недвижимости за наличный расчет. Это могут быть квартиры, комнаты, доли, коммерческая недвижимость, машино-места, дома на землях ИЖС, дачи, земельные участки и т. д. Переход права собственности можно зарегистрировать без посещения Росреестра и многофункционального центра — достаточно одного визита в банк. Средний срок регистрации сделки составляет один-два дня.