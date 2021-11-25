Основные фондовые торги в РФ завершились разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,07% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 947,82 пункта. Индекс РТС повысился на 0,31% — до отметки 1 665,74.

Акции «Магнита» подорожали на 2,55%, Московской биржи — на 1,24%, «Полюса» — на 0,7%, «Яндекса» — на 0,5%, МТС — на 0,31%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» снизились в цене на 2%, СберБанка — на 1,24%, Mail.ru — на 0,51%, «Норникеля» — на 0,14%, «Газпрома» — на 0,09%.



«На российском фондовом рынке в четверг наблюдались легкие покупки, то и дело сползающие в полное отсутствие движения. Рынки США сегодня на каникулах по случаю Дня благодарения, нефть нейтральна, и биржевая волатильность оказалась сглаженной», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«На мировых фондовых биржах в четверг преобладал сдержанный оптимизм, который не разделили разве что нефтяные котировки. В условиях отсутствия американских инвесторов торги проходили на более спокойной ноте, и подобная динамика может сохраниться до конца текущей недели. Российский рынок во многом живет корпоративными историями, которых в пятницу, впрочем, тоже не ожидается, что предвещает торговлю недалеко от текущих значений», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее мнению, рынок сохраняет потенциал краткосрочного роста (в район 4 100 и 1 790 пунктов по индексу Мосбиржи и индексу РТС соответственно), который с высокой долей вероятности будет реализован при закреплении выше значений 4 000 и 1 700. В обратном случае возрастут риски новой волны падения.



«Утренние попытки роста индекса Мосбиржи были нивелированы сниженными объемами торгов, а также слабой динамикой нефтяного рынка», — объясняет ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

«Ожидаем, что в пятницу на российском рынке вновь будет доминировать консолидационный настрой. Из-за сокращенной торговой сессии в США, отсутствия значимой статистики, а также «фактора пятницы» индекс Мосбиржи удержится на текущих уровнях с робкими попытками к росту», — пишет эксперт.

