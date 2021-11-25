Центробанк в ближайшее время опубликует доклад по криптовалютам. Как передает ТАСС, об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

«Что касается криптовалюты — мы подготовили более детальный доклад на тему криптовалюты. Я думаю, что в ближайшие недели он будет опубликован. Информация там, конечно, оценочная, полученная косвенным образом, исходя из данных криптобирж и крупнейших банков. Мы, действительно, видим, что много операций косвенным образом идет через крупнейшие банки», — сказала она.

В «Обзоре финансовой стабильности» регулятор указал, что объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов (около 350 млрд рублей), но взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной.



При этом ЦБ отметил, что стремительный рост и широкое распространение цифровых валют создают все более высокие риски как на глобальном уровне, так и для российского финансового рынка, потому необходимо развивать мониторинг рынка для выявления тенденций, потенциально создающих риски для финансовой стабильности.