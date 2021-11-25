Центробанк в ближайшее время опубликует доклад по криптовалютам. Как передает ТАСС, об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

«Что касается криптовалюты — мы подготовили более детальный доклад на тему криптовалюты. Я думаю, что в ближайшие недели он будет опубликован. Информация там, конечно, оценочная, полученная косвенным образом, исходя из данных криптобирж и крупнейших банков. Мы, действительно, видим, что много операций косвенным образом идет через крупнейшие банки», — сказала она.

В «Обзоре финансовой стабильности» регулятор указал, что объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов (около 350 млрд рублей), но взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной.

При этом ЦБ отметил, что стремительный рост и широкое распространение цифровых валют создают все более высокие риски как на глобальном уровне, так и для российского финансового рынка, потому необходимо развивать мониторинг рынка для выявления тенденций, потенциально создающих риски для финансовой стабильности.

ЦБ назвал ключевые уязвимости российского финансового сектора
ЦБ назвал ключевые уязвимости российского финансового сектора

Развитие ситуации с пандемией остается важнейшим фактором неопределенности для российской и мировой экономики, а главный риск связан с возможностью сохранения повышенного инфляционного давления. При этом у российского финансового сектора, для которого в целом характерен достаточный уровень стабильности, есть свои уязвимые места.