Вложения россиян в иностранные акции и облигации за девять месяцев текущего года оказались больше вложений за весь прошлый год, а также больше вложений в аналогичные российские бумаги. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Банком России «Обзора финансовой стабильности» за II—III кварталы 2021 года .

«В 2021 году продолжается активный выход розничных инвесторов на фондовый рынок в условиях роста фондовых индексов в России и других странах, повышения инфляции, а также развития российской биржевой инфраструктуры. Притоки вложений в акции и облигации нерезидентов за январь — сентябрь 2021 года (616 млрд рублей) превысили притоки в иностранные ценные бумаги за весь 2020 год (474 млрд рублей)», — говорится в материале.

«Притоки вложений граждан в акции и облигации российских компаний также оставались на значительном уровне — 469 млрд рублей», — уточняет ЦБ.

Массовые вложения граждан в ценные бумаги будут повышать зависимость их финансового положения от колебаний котировок на фондовом рынке, предупреждает регулятор. Кроме того, активное участие частных инвесторов с однотипными стратегиями теоретически может увеличивать волатильность рынка, но пока вложения граждан характеризуются умеренной концентрацией, отметил Центробанк, перечисляя ключевые уязвимости финансового сектора. Впрочем, регулятор считает умеренными системные риски, возникающие вследствие роста вложений физических лиц в ценные бумаги.

В числе прочего сообщается, что рост иностранных вложений граждан пока привел к небольшому повышению валютизации сбережений — с 21% в начале 2021 года до 21,6% на 1 октября, при этом на фоне повышения ставок по депозитам в рублях возрастает привлекательность срочных рублевых депозитов для населения.