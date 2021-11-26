Правительство подписало проект постановления, которым предлагается распространить пилот по системе tax free до 31 декабря 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Сейчас определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги, однако этот список может быть расширен, заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Эксперимент с tax free — системой возврата НДС — начался еще в 2018 году. Налог возвращается на покупки свыше 10 тыс. рублей, сделанные в России туристами из других государств. Его можно получить при выезде из страны и за пределы ЕАЭС. Проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранцев регионах: Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас система реализуется уже в 16 субъектах: добавились Волгоградская, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская области, а также Приморский и Хабаровский края, Мордовия и Татарстан.

Как указано в экспертном заключении аппарата правительства, изменение позволит увеличить долю туристических расходов на покупки в России. За все время эксперимента, по данным ФТС, таможенные органы оформили около 127 тыс. чеков tax free. В 2018 году было 42 тыс. покупок, а в 2019-м — уже 62 тыс. Однако из-за пандемии количество возвратов резко сократилось: в 2020 году зарегистрировали 11,5 тыс., в 2021-м — 11,3 тыс. Чаще всего туристы покупали одежду, обувь, кожгалантерею, косметику, наручные часы, ювелирные украшения, икру осетровых рыб и сотовые телефоны.

Систему tax free планируют распространить еще на пять регионов Минпромторг предлагает расширить перечень регионов, где действует tax free, включив Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край.

За 2018—2020 годы, по данным Минпромторга, сумма покупок туристами составила около 38 млрд рублей. Операторы системы предъявили чеков для компенсации НДС на сумму более 20 млрд рублей. Продажа товаров с услугой запущена более чем в 1 100 магазинах 205 организаций розничной торговли, а в число покупателей вошли граждане более 200 иностранных государств. Больше всего покупок совершили граждане Китая — 70%, Украины — 2,6%, США — 1,9%, Израиля — 1,8%, Вьетнама — 1,7%, Азербайджана — 1,6%, Узбекистана — 1,3%, Катара — 1,3%, Германии и ОАЭ — по 1% каждая.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова, до 2018 года система tax free в России не вводилась, потому что не была готова техническая инфраструктура. Развитие электронного документооборота позволило сделать первые шаги в этой сфере, отметил он. «На базе опытных, фактических вещей и продлевают. Речь идет не о стандартной системе. Ее все еще отлаживают. Отсюда эти короткие сроки продления. Они вызваны не тем, что система не работает, а тем, что она совершенствуется. Возможно, будут введены дополнительные параметры этой системы, но пока она просто продлевается», — уточнил депутат.

Цифровизация этой сферы действительно отрабатывается. Как сообщили в ФТС, с февраля 2020 года в таможенных органах начали тестировать программные средства, позволяющие проставлять отметки в электронном виде. Переход на цифровое подтверждение tax free произошел относительно недавно — с 1 января 2021 года.