«ОВК Финанс», дочерняя структура Объединенной вагонной компании (ОВК), не смогла погасить 24 ноября выпуск облигаций 01 и выплатить купоны на общую сумму 16,3 млрд рублей и объявила технический дефолт, пишет «Коммерсант» . Ее основной кредитор и совладелец — банк непрофильных активов «Траст» добивался реструктуризации публичного долга, получив 13,4 млрд рублей убытка от переоценки ценных бумаг.

Отмечается, что, помимо непогашенного займа, у «ОВК Финанс» есть еще один выпуск облигаций (серия БО 01) на 15 млрд рублей. По нему уже дважды проводилась реструктуризация — в 2019 году и в марте 2021 года. В результате они должны быть погашены в сентябре 2024 года. Согласно ежеквартальному отчету, гарантии по облигациям предоставили два BVI-офшора — Rail Holding и Holme Services.

Ранее в отчетности по МСФО за полугодие ОВК сообщала, что «находится в стадии финализации вопроса реструктуризации задолженности по облигационному займу серии 01». Ее аудитор подчеркивал, что компания «не сможет погасить данную задолженность без ее рефинансирования или реструктуризации вследствие отсутствия достаточного для этого объема свободных денежных средств». ОВК находится в тяжелом финансовом положении. В прошлом году она получила чистый убыток из-за непростого положения в отрасли. В этом году — взлетели цены на металл.

«В связи с этим мы ожидаем отрицательный финансовый результат по итогам 2021 года», — говорят в компании.

По словам представителя ОВК, «ОВК Финанс» «вела переговоры с кредиторами, но соглашения о реструктуризации на приемлемых для всех сторон условиях на дату погашения этого выпуска достигнуть не удалось». «Вместе с другими акционерами и кредиторами ОВК мы работаем над вариантами урегулирования задолженности», — говорят в банке «ФК Открытие» (через свой НПФ банк владеет 24,3% ОВК).

«Решение (о возможном банкротстве «ОВК Финанс». — Прим. «Коммерсант») будет зависеть от достижения договоренностей по реструктуризации», — говорят в «Трасте».

«До 25 ноября представители «ОВК Финанс» не обращались в фонд с предложениями о возможной реструктуризации», — заявила глава совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. Однако, по ее словам, в НПФ не сомневались «в надлежащем исполнении эмитентом своих обязанностей по облигационному займу». Фонд получил запрос о реструктуризации задолженности одновременно с информацией по произошедшему техническому дефолту, говорит она. «Мы будем принимать решение по активу, используя все доступные правовые механизмы для защиты своих прав и интересов застрахованных лиц», — подчеркнула Морозова.