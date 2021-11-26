Чистая прибыль группы ВТБ составила 279,9 и 22,3 млрд рублей по итогам десяти месяцев и октября 2021 года, увеличившись в 4,3 и в 4,1 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие неаудированные консолидированные финансовые результаты, в соответствии с международными стандартами (МСФО), представлены в релизе кредитной организации.

«Результаты октября продолжают все основные тенденции первых трех кварталов: сильный рост основных банковских доходов, подкрепляемый умеренной стоимостью риска на фоне благоприятной макроэкономической динамики, и растущая динамика расходов, отражающая успешную реализацию цифровой трансформации. Чистая прибыль за десять месяцев текущего года составила 280 миллиардов рублей, что соответствует возврату на капитал на уровне 17,3%. Итоги октября дают нам оптимизм относительно уверенного выполнения всех наших годовых прогнозов и достижении рекордных финансовых результатов в 2021 году», — прокомментировал финансовые результаты группы член правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд рублей за десять месяцев 2021 года и 57,2 млрд в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% в октябре и за десять месяцев 2021 года.

Чистые комиссионные доходы составили 135,1 млрд рублей за десять месяцев 2021 года (рост на 24,3% год к году) и 11,6 млрд в октябре 2021 года (снижение на 9,4% год к году). «Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий трансакционный бизнес группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса», — поясняется в релизе.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11%).

Объем кредитов физическим лицам увеличился в октябре на 2,1%, с начала года — на 18,4%, до 4,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам сократился в октябре на 0,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,2%) и увеличился накопленным итогом по результатам десяти месяцев этого года на 5,3%, до 9,8 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 7,9%). Таким образом, доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась по итогам десяти месяцев до 32% по сравнению с 29% на конец 2020 года.

Совокупные средства клиентов по состоянию на 31 октября 2021 года увеличились на 17,1% и составили 15 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%). В октябре средства юридических лиц сократились на 1,8% (с учетов эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 0,6%), с начала 2021 года — увеличились на 26,8%, до 9 трлн рублей, на фоне сильного роста остатков на текущих счетах. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост объема средств юридических лиц по итогам десяти месяцев составил 29,6%. Портфель средств клиентов — физических лиц увеличился в октябре на 1,1%, с начала года — на 5,1%, до 6 трлн рублей, «на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах со снижением средств в срочных депозитах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 7,1%)», уточняется в сообщении.

Стоимость риска составила 0,7% по итогам десяти месяцев 2021 года и 0,4% в октябре 2021 года по сравнению с 1,8% и 0,8% в аналогичных периодах прошлого года. Расходы на создание резервов составили 83,9 млрд рублей за десять месяцев 2021 года и 5,5 млрд в октябре 2021 года, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 57,0% и на 40,9% соответственно.



Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября 2021 года составила 4,3% (минус 140 базисных пунктов с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 октября 2021 года остается на высоком уровне и составляет 147% (120,6% на конец 2020 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 233,7 млрд рублей по итогам десяти месяцев 2021 года и 27,8 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись на 9,6% и на 31,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.