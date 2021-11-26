Ситибанк запустил ряд акций на «черную пятницу». Клиенты, которые зарегистрируются для участия в акциях, смогут получить дополнительную выгоду от использования продуктов и сервисов банка.



Для всех клиентов, совершающих покупки, используя кредитные карты Ситибанка, есть возможность получить 2 тыс. рублей кэшбэка за все покупки в категориях «Техника и электроника» и «Шопинг». Для этого им необходимо зарегистрироваться в акции и оплатить покупки в этих категориях кредитный картой Ситибанка с 15 ноября 2021 года по 15 декабря на сумму от 20 тыс. рублей.

Держатели дебетовых карт Ситибанка могут получить до 10% кэшбэка за все покупки в категориях «Одежда и обувь» или «Техника и электроника». При регистрации в акции клиенту необходимо выбрать категорию кэшбэка. С момента регистрации по 15 декабря клиенту необходимо оплачивать покупки дебетовой картой Mastercard Ситибанка в выбранной категории и преодолеть установленный порог трат, который определяется индивидуально. При выполнении условий акции клиент может получить обратно на счет 10% от стоимости покупок в выбранной категории. Кэшбэк будет зачислен до 31 декабря.

Клиенты, впервые оформившие карты Citi Cash Back и Citi Select, получат до 150 дней льготного периода. Те, кто оформят карту Simplicity, получат до 210 дней льготного периода. Банк проводит акцию с 15 ноября.

Для клиентов, которые с 15 ноября по 31 декабря впервые оформили основную дебетовую карту Ситибанка Сitigold или СitiOne с тарифом Citi Priority, банк начислит приветственные бонусы.

За первую покупку от 1 тыс. рублей в течение первых двух месяцев после оформления карты клиенты Citi Priority получат 3 тыс. рублей, а клиенты Citigold — 5 тыс. рублей. Кроме того, за поддержание среднемесячного баланса по итогам третьего месяца после оформления карты (для Citi Priority — 1,5 млн рублей, для Citigold — 6 млн рублей) Ситибанк начислит клиентам дополнительные бонусы: клиенты Citi Priority получат 22 тыс. рублей, а Citigold — 125 тыс. рублей (при оформлении карты с 15 по 30 ноября). Клиенты Citi Priority, которые оформили карту с 1 по 31 декабря этого года, получат 17 тыс. рублей, а Citigold — 95 тыс. рублей.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка .

Клиенты, которые оформили кредит или услугу рефинансирования, указав промокод AER, и внесли первый платеж в полном объеме и в срок, могут получить до 25 тыс. дополнительных миль «Аэрофлот Бонус» на свою карту лояльности.

Также на «черную пятницу» клиенты могут оформить вклад Smart в формате онлайн и получить ставку 6,1% годовых на сумму от 30 тыс. рублей на 91 день.