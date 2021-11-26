Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Зенит» на уровне «ruА-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемой оценкой достаточности капитала, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность оказания при необходимости поддержки банка со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина», — говорится в релизе агентства.

Там поясняется, что удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ при адекватной диверсификации бизнеса. За период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года корпоративный кредитный портфель банка сократился более чем на 20%, что во многом обусловлено активными цессиями кредитов в рамках проводимой банком работы по улучшению качества активов. Розничный кредитный портфель увеличился примерно на 17%, при этом наращивание объемов кредитования населения соответствует стратегическим целям развития банка.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как приемлемые: Н1.0 на 1 октября текущего года — 18,5%, значение Н1.2 равно 11,8%; за девять месяцев 2021 года банк получил прибыль в размере 2,7 млрд рублей по РСБУ против убытка 1,45 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, который был получен из-за активного досоздания резервов.

По состоянию на 1 октября 2021 года на клиентский кредитный портфель приходилось около 54% валовых активов. Качество требований к юрлицам по-прежнему оценивается как умеренно низкое (по данным МСФО на 1 октября 2021 года, доля 3 стадии в кредитном портфеле юридических лиц составила 15,2%, при этом за 12 месяцев в абсолютном выражении ссуды 3 стадии сократились на 11,3%, уровень покрытия резервами вырос с 71,8% до 83,5%).

За последний год банк активно развивал розничное кредитование, рост портфеля пришелся преимущественно на потребительские и автокредиты, но наибольшую долю в портфеле, как и ранее, занимают ипотечные кредиты (около 45%, по данным МСФО на 1 октября 2021 года). Качество кредитов физлицам оценивается как приемлемое (по данным МСФО, доля 3 стадии на 1 октября 2021 года составила 9,4%, уровень покрытия резервами — около 81%). Уровень обеспеченности клиентского кредитного портфеля находится на адекватном уровне (на 1 октября 2021 года покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 129%).