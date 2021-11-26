Металлинвестбанк с 25 ноября повысил ставки по вкладу «Максимальный доход» и накопительным счетам «Доходный» и «Комфортный». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Депозит открывается физическим лицам и, помимо высокой ставки, имеет опцию льготного досрочного расторжения. Накопительные счета дают право на получение дохода даже за один день размещения», — говорится в релизе.

Доходность по вкладу «Максимальный доход» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) составит 5,5—8,7%, ежемесячно (на 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) — 7,6—8,2% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора для депозитов, открытых на срок 367, 550, 740, 1 100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней проценты начисляются исходя из одной второй ставки, установленной по депозиту. Оформить вклад можно в офисе банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение.

При открытии депозита через платформу личных финансов «Финуслуги» на 1 100 дней доходность теперь составляет до 8,7% годовых в рублях, на 181 день — 7,8%. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.

Ставка по накопительным счетам составит до 8,5% годовых, выплата процентов на ежедневный остаток.

