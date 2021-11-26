Альфа-Банк повысил ставки по кредитам на покупку готового жилья и рефинансирование. Размер повышения составил до 1 процентного пункта.

Теперь денежные средства на покупку вторичной квартиры клиентам «с улицы» предоставляются под 8,94—10,34% годовых, жилого дома с земельным участком — под 10,84% годовых, а на рефинансирование ипотечного кредита другого банка — под 9,99% годовых при залоге квартиры и 10,99% годовых — жилого дома.



Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств при покупке квартиры и 50% — жилого дома. Денежные средства выдаются на сумму до 50 млн рублей сроком до 30 лет.

Для зарплатных клиентов и при покупке квартиры у партнеров банка предоставляется скидка к ставке в размере 0,4 п. п. При кредитовании без подтверждения дохода и для ИП применяется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п. При отказе клиента от личного или титульного страхования ставка увеличится на 2 п. п.

Одновременно банк снизил на 0,2 п. п. ставку по семейной ипотеке. Теперь семьи с детьми, родившимися с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года, и семьи с детьми-инвалидами, родившимися до 31 декабря 2022-го, могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по ставке 4,79% годовых по всей РФ и 4,59% годовых в ДФО. Минимальный первоначальный взнос по программе установлен в размере 15%. Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей в зависимости от региона, а срок — 30 лет. Также в рамках программы допускается рефинансирование кредитов, оформленных на покупку первичного жилья.