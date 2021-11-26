Российскими банками в октябре 2021 года было выдано 1,34 млн потребительских кредитов, что на 6,7% меньше показателей сентября и на 0,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Количество выданных потребкредитов снижается второй месяц подряд: по сравнению с августом текущего года в октябре выдача сократилась на 9,6%.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (77,8 тыс. шт.), Московской области (66,1 тыс.), Краснодарском крае (50,8 тыс.), Санкт-Петербурге (48,4 тыс.), а также в Республике Башкортостан (44,7 тыс.).

Наиболее глубокое сокращение в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Нижегородская (минус 19,1%), Саратовская (минус 16,6%) и Самарская (минус 15%) области, а также республики Татарстан (минус 13,1%) и Башкортостан (минус 9,1%). Единственным регионом, в котором выдача потребкредитов за месяц выросла, стала Иркутская область (плюс 0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 4,3% и 2,1% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в текущем году в сегменте потребкредитов банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики. Темпы выдачи потребкредитов пока далеки от уровня «допандемийного» 2019 года. Банки по-прежнему предоставляют кредиты прежде всего тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых находится на приемлемом уровне, отметил Волков.

