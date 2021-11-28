✅ В России предлагают в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход физических лиц — с 4 тыс. до 10 тыс. рублей. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Доходы, не подлежащие налогообложению, были установлены в 2005 году, то есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке, говорится в документе.



✅ ЦБ назвал ключевые уязвимости российского финансового сектора. Развитие ситуации с пандемией остается важнейшим фактором неопределенности для российской и мировой экономики, а главный риск связан с возможностью сохранения повышенного инфляционного давления. При этом у российского финансового сектора, для которого в целом характерен достаточный уровень стабильности, есть свои уязвимые места: Банк России выделяет шесть таких факторов, которые могут быть актуальны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

✅ Покупатели начали распродавать инвестиционные квартиры. Россияне, которые вкладывали деньги в столичные новостройки на этапе котлована в 2020 году, начинают перепродавать эти квартиры, не дождавшись окончания строительства. По итогам января — сентября 2021 года количество сделок по переуступке прав на будущее жилье увеличилось на 38,2% год к году.

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✅ Нормативы ЦБ в октябре нарушали семь российских банков: Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Кроме того, санируемый банк «Пересвет» 26 раз в октябре допускал значения норматива Н1.1 ниже 7% — это не является нарушением, но отдельно отмечается регулятором.



✅ Фондовые индексы РФ в пятницу рухнули на открытии торгов: вирус снова вызвал переполох. Индекс Мосбиржи на старте потерял 3,03%, а индекс РТС — 3,95%, к вечеру ситуация усугубилась. Инвесторы с новой силой побежали из рисковых активов на сообщениях о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Южной Африке. Появилась информация о том, что эта разновидность вируса опаснее дельты и распространяется еще быстрее.

✅ Банки.ру определил десятку лучших предложений банков по рефинансированию. Несмотря на повышение ключевой ставки, рефинансирование остается одной из самых популярных банковских услуг. Банки.ру отобрал для вас десятку лучших кредитов на рефинансирование, которые можно оформить в банках Москвы. Лучшие предложения — у банков «Интеза», «Кубань Кредит», Энерготрансбанка, Интерпрогрессбанка, Газпромбанка, банка «Россия», ВТБ, Ситибанка, Альфа-Банка и Райффайзенбанка.

✅ Российские банки идут к рекордной прибыли. За первое полугодие 2021 года российский банковский сектор уже показал исторически рекордные показатели, заработав 1,18 трлн рублей. К концу года эта цифра может увеличиться вдвое. Однако в следующем году банки столкнутся с заметным ослаблением роста. Ключевая причина замедления бизнеса — резкий рост ставок, исчерпание отложенного спроса на кредиты и высокая база 2021 года. Впрочем, увеличившиеся масштабы сектора дают возможность повторить рекорд 2021 года по чистой прибыли, а в позитивном сценарии — даже немного превзойти его.

✅ Глава ФНС исключил «набеги» налоговиков на переводы с карты на карту. Налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами, которые в том числе используются микробизнесом для «серой» оплаты товаров и услуг, «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в «набеги» на бытовую деловую активность», считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

✅ «Я просыпаюсь — и все мои акции закрыты». Как потерять все за одну ночь и найти силы начать заново. Вложить крупную сумму в покупку акций одной компании, попытаться торговать с кредитным плечом и в итоге потерять все в один день — старт Антона в инвестициях был не из легких. В новом выпуске подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» вы узнаете, какие эмоции он испытал, чему научился и как его историю прокомментировала инвестиционный советник Наталья Смирнова.

✅ В Госдуме предлагают давать QR-коды еще двум категориям россиян. Речь идет о гражданах, привитых иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевших COVID-19. Еще одно предложение — сделать бесплатными для населения экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус. Если граждане получают госуслуги, за это должно платить государство; если тест требуется по работе, то оплата должна производиться за счет работодателя; если же речь идет о развлечениях (театры, кино, рестораны), платить придется бизнесу.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь выросла и превысила 7%: значение за вторую декаду ноября составило около 7,16% против 6,98% за первую декаду текущего месяца. Ставка находится сейчас на самом высоком уровне с июня 2019 года. Тем временем в Центробанке предлагают создать специальный банковский вклад для малообеспеченных людей — с ограниченной суммой и привязкой процентной ставки к ключевой ставке либо к уровню инфляции.

✅ Россиян пытаются обмануть по схеме с «возвратом страховых накоплений». Мошенники запустили рассылку электронных писем с ложной информацией «о возврате страховых накоплений», предупредили Пенсионный фонд России и ОНФ. В ПФР предполагают, что схема нацелена на сбор банковских данных граждан.

✅ Инфляция в России в конце года превысит 8%, считают ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств страны. Их оценки не укладываются в диапазон, ожидаемый ЦБ: по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021 году будут зафиксированы в промежутке от 7,4% до 7,9%.

✅ Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом и осталась на текущем уровне, а в одном случае понизилась в сегменте вкладов в евро.

✅ Банки.ру и СберБанк запустили спецпроект «Кредитный потенциал». Проект расскажет читателям о том, почему важно знать свою кредитную нагрузку, что делать, если она слишком высока. Также Банки.ру представят пользователям новый продукт СберБанка «Кредитный потенциал». Этот сервис призван помочь клиентам банка контролировать свою кредитную нагрузку. Он позволяет узнать лимиты по всем доступным кредитным продуктам и рассчитывает их индивидуальные условия без подачи заявки.

✅ Банки.ру — «Инвестиционный маркетплейс года» по версии экспертного жюри Investment Leaders. Банки.ру награжден дипломом премии Investment Leaders 2021. По мнению экспертного совета, в состав которого вошли общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, Банки.ру стал лучшим в номинации «Инвестиционный маркетплейс года» в категории «Технологии инвестирования».

✅ Инвестдайджест Банки.ру: рубль потерял устойчивость, а СберБанк получил фетву на свой фонд. В начале недели российский рынок акций испытал сильнейшее падение с начала 2021 года. Триггером стал потенциальный дефолт госкорпорации. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

