Банк «Русский Стандарт» получил прибыль по МСФО по итогам трех кварталов 2021 года 8,059 млрд рублей, что почти в 4,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,842 млрд). Об этом говорится в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход по итогам девяти месяцев текущего года сохранен на стабильном уровне и составил 15,8 млрд рублей, сообщили в банке. Процентный расход составил 7,7 млрд рублей, что на 17,9% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Чистая процентная маржа за три квартала выросла с 10,3% до 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Портфель кредитов физлиц за девять месяцев увеличился на 4,6%. «При росте портфеля банк «Русский Стандарт» основное внимание уделяет его качеству, сохраняя низкорисковую бизнес-модель, не предполагающую взрывного роста продаж кредитных продуктов. Банк «Русский Стандарт» делает ставку на предодобренные предложения клиентам с хорошей платежной дисциплиной и низкой долговой нагрузкой», — уточнили в финучреждении.

Отмечается значительное снижение стоимости риска по кредитному портфелю до 0,04% (по сравнению с 7,2% за тот же период 2020 года).

Доля просроченной задолженности по итогам трех кварталов 2021 года в портфеле физлиц уменьшилась до 7,3% по сравнению с 9,2% на конец предыдущего года. Покрытие NPL по физлицам резервами составляет 172%.

«Банк ориентирован на депозиты физлиц как на основной источник фондирования и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время банк «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса», — сказано в релизе.

Банк сохраняет высокую рентабельность капитала: RoE в III квартале 2021-го и в 2018—2020 годах — свыше 20%. Операционные расходы по итогам трех кварталов 2021 года сохранились на уровне 11,7 млрд рублей.