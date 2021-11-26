Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банка на уровне «ruА-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

«Рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, адекватным уровнем достаточности капитала, невысокой рентабельностью, высоким качеством активов, сильной ликвидной позицией, повышенной чувствительностью к операционным и регулятивным рискам, а также адекватным уровнем корпоративного управления и стратегического планирования», — говорится в релизе.

Там поясняется, что приемлемая оценка рыночных позиций обусловлена значимым положением группы «БКС» на инвестиционном рынке и высокой диверсификацией доходов при сохранении невысокой доли рынка в ключевых направлениях кредитного бизнеса. Рост доли комиссий за РКО и выдачу гарантий на фоне снижения доли процентных доходов по кредитам бизнесу и по ликвидным активам привел к некоторому улучшению показателя диверсификации бизнеса. Доля активов, приходящихся на связанные с банком структуры, оценивается агентством как невысокая.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как адекватные: Н1.0 на 1 октября текущего года — 19,2%, значение Н1.1 составляет 9,4%, Н1.2 равно 18,6%, обеспечивая буфер абсорбции убытков в размере 9% активов и внебалансовых обязательств под риском. До конца текущего года банком планируется увеличение базового капитала на 3 млрд рублей в результате дополнительной эмиссии акций, что укрепит позицию по капиталу в преддверии ожидаемого роста масштабов бизнеса.

Сильная ликвидная позиция обусловлена ресурсной базой банка, которая на 55% представлена средствами физических лиц и ИП и на 43% — средствами юридических лиц. Банк выступает ключевым расчетным центром группы «БКС», вследствие чего ресурсная база характеризуется зависимостью от средств крупнейшей группы кредиторов (на 1 октября 2021 года доля средств крупнейшей группы кредиторов составляет около 30% пассивов). Уровень балансовой ликвидности при этом остается высоким: покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств (за исключением субординированных депозитов) составило 75% на 1 октября 2021 года, ликвидными активами — более 80%.