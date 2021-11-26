Компания «Донстрой» возглавила рейтинг экологичных девелоперов Москвы, составленный экспертами премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards. Критериями оценки застройщиков стали объемы благоустройства и озеленения в строящихся проектах, а также качество объектов с точки зрения экологичности и безопасности для человека и окружающей среды.



В рамках стратегии «зеленого девелопмента» «Донстрой» ведет работу по ряду направлений: создание качественной и безопасной жилой недвижимости, новых форматов городского благоустройства, внедрение экотехнологий и энергосберегающих инженерных решений как в проектах, так и на придомовых территориях. По данным аналитического отчета института развития «ДОМ.РФ», «Донстрой» занимает второе место по объемам энергоэффективного строительства в стране.

Соответствие жилых комплексов компании «зеленым» стандартам неоднократно подтверждено международными и российскими экологическими сертификатами. Жилые комплексы «Суббота» и «Оливковый дом» получили золотой и платиновый сертификаты системы Green Zoom соответственно. Клубный дом «Жизнь на Плющихе» стал первым в России жилым зданием, получившим международный экологический сертификат Leed статуса Gold. «Дом на Тишинке» также получил сертификат Leed Gold, а новый масштабный проект компании «Остров» в Мневниковской пойме проектируется с учетом требований Leed. В процессе сертификации по Leed находится клубный дом «Река» в Раменках.

Уделяя большое внимание улучшению качества окружающей среды, «Донстрой» создает масштабные многофункциональные проекты благоустройства в городе, повышая уровень комфорта и экологичность в локациях присутствия. Озеленение и благоустройство в проектах компании «Донстрой» занимают 20—40% территорий. Например, в строящихся жилых комплексах «Символ», «Сердце столицы», «Огни», «Событие» и «Река» компания создаст суперсовременные парки и городские пространства площадью более 36 га, в которые намерена вложить около 2,5 млрд рублей. В «Острове» площадь озеленения займет не менее 30% территории проекта.