ВТБ с 26 ноября повысил доходность по промовкладу «Надежная основа» до 8% годовых. Как сообщили в кредитной организации, депозит предусматривает размещение средств на год и льготную ставку при досрочном расторжении договора.
Ставка по депозиту «Надежная основа» теперь составляет 7% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент открывает его в «ВТБ Онлайн» или через устройство самообслуживания, и 6,8% годовых при размещении средств в отделении банка. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность по продукту повышается на 1 процентный пункт — до 8% и 7,8% соответственно.
Минимальная сумма годового вклада составляет 30 тыс. рублей. Проценты по депозиту ежемесячно капитализируются на его счет или выплачиваются на отдельный счет. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются в зависимости от времени, в течение которого средства хранились на депозите, — в этом случае ставка может составлять до 3,5% годовых.
Ранее в ноябре ВТБ предложил еще один годовой вклад «Выгодное начало» — для тех, кто за последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка. Максимальная доходность по этому депозиту достигает 9% годовых. Также клиентам ВТБ доступны краткосрочный промовклад «История успеха», на котором можно разместить новые средства с доходностью до 8,5% годовых, и долгосрочный вклад «История успеха» с доходностью до 9% годовых с учетом акции «Время — деньги», действующей до 31 декабря.