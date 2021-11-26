ВТБ с 26 ноября повысил доходность по промовкладу «Надежная основа» до 8% годовых. Как сообщили в кредитной организации, депозит предусматривает размещение средств на год и льготную ставку при досрочном расторжении договора.

Ставка по депозиту «Надежная основа» теперь составляет 7% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент открывает его в «ВТБ Онлайн» или через устройство самообслуживания, и 6,8% годовых при размещении средств в отделении банка. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность по продукту повышается на 1 процентный пункт — до 8% и 7,8% соответственно.

Минимальная сумма годового вклада составляет 30 тыс. рублей. Проценты по депозиту ежемесячно капитализируются на его счет или выплачиваются на отдельный счет. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются в зависимости от времени, в течение которого средства хранились на депозите, — в этом случае ставка может составлять до 3,5% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Ранее в ноябре ВТБ предложил еще один годовой вклад «Выгодное начало» — для тех, кто за последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка. Максимальная доходность по этому депозиту достигает 9% годовых. Также клиентам ВТБ доступны краткосрочный промовклад «История успеха», на котором можно разместить новые средства с доходностью до 8,5% годовых, и долгосрочный вклад «История успеха» с доходностью до 9% годовых с учетом акции «Время — деньги», действующей до 31 декабря.