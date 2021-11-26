Правительство утвердило разработанную Минтрансом транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Как сообщается на сайте Кабмина, об этом решении объявил на заседании правительства, одной из тем которого был соответствующий проект, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что программный документ «в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития нашей страны и достижению национальных целей». «Приоритет государства — повышение качества жизни граждан. Для этого будем активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными», — отметил, в частности, Мишустин.

Он напомнил о поручении главы государства Владимира Путина «обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока». «Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога «от двери до двери» между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов. Это также позволит поддержать и внутренний туризм», — рассказал премьер.

По его словам, будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну, а также будут ускоренно обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счет отечественных моделей. «Будут построены высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта. Предстоит и масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, которое затронет свыше ста аэропортов. Кроме того, перейдем к более активному использованию внутренних водных путей», — сообщил глава правительства.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев пояснил, что предпосылками к обновлению стратегии стали значительные технологические и макроэкономические изменения, произошедшие в России и в мире, а в ее основу лег принцип клиентоцентричности.

«Мы поставили в центр внимания наших клиентов — пассажиров и грузовладельцев, третьим выгодоприобретателем стало само государство. Мы учли важнейшие мировые тренды, включая декарбонизацию, «зеленый» транспорт, переход на новые источники энергии», — отметил Савельев.

По его словам, в стратегии впервые выделен блок по цифровой трансформации в качестве важнейшего инструмента достижения целей. «Он включает наши известные инициативы по беспилотному транспорту, проекты-маяки, перевод перевозочных документов в электронный вид, оцифровку инфраструктуры, цифровой профиль пассажира и другие», — уточнил министр.

«Цифровизация позволит достичь снижения издержек и роста производительности труда минимум в два раза в транспортной отрасли», — отметил он.

В числе прочего глава Минтранса обратил внимание на наблюдаемую в настоящий момент «высокую неоднородность транспортной мобильности в дальнем сообщении: более 70% всех поездок приходится на 30% населения, проживающего в 20 крупнейших агломерациях». «Планируем добиться роста мобильности на 80% за счет поддержки со стороны государства, развития низкобюджетных перевозок и иных инструментов», — заявил Савельев.

Также предполагается, что развитие инфраструктуры и сопутствующие меры позволят ускорить перемещение грузов в транспортной системе страны. В рамках стратегии к 2035 году прогнозируется четырехкратный рост скорости перемещения несырьевых грузов (до 1 тыс. км в сутки) с использованием контейнерных поездов.

Савельев пообещал, что транспортная стратегия будет актуализироваться на регулярной основе, а также сообщил, что она впервые предполагает региональное измерение: на уровне субъектов РФ должны быть разработаны региональные стратегические планы, детализирующие положения стратегии.



«Мы принимаем транспортную стратегию», — заключил Мишустин.