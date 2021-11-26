Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Росбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, а рейтинг устойчивости — на уровне «bbb-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Уровень долгосрочных РДЭ Росбанка обусловлен высокой вероятностью получения им в случае необходимости поддержки со стороны материнской организации — французской группы Societe Generale, поясняют аналитики. Ограничением выступает страновой потолок по России на уровне «BBB».

Рейтинг устойчивости Росбанка «bbb-» отражает его солидную клиентскую базу, консервативный риск-профиль и сильный менеджмент, что связано с тесной интеграцией «дочки» с материнской организацией, обладающей высоким рейтингом, а также хорошие качество активов, капитализацию и ликвидность.



В то же время эксперты принимают во внимание, что показатели прибыльности кредитной организации находятся лишь на среднем уровне: Fitch рассматривает это как слабое место с точки зрения рейтинга устойчивости.