Консолидированная чистая прибыль МТС Банка за девять месяцев 2021 года составила 5,1 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Из него следует, что показатель чистой прибыли стал рекордным для банка за последние десять лет.

Чистый процентный доход МТС Банка за отчетный период достиг 13,9 млрд рублей, увеличившись на 28% по сравнению с девятью месяцами 2020 года. Чистый комиссионный доход составил 9,6 млрд (плюс 105%). В МТС Банке подчеркивают, что он «активно наращивает вклад трансакционных сервисов, расчетов и платежей в операционный доход, уделяя большое внимание росту комиссионного дохода». Операционный доход до вычета резервов увеличился на 51% до 23,5 млрд рублей.

«Активы МТС Банка на 30 сентября 2021 года составили 259 млрд рублей, показав рост на 27% год к году. Основной драйвер роста активов — наращивание розничного кредитного портфеля до 181 млрд рублей, что на 69% выше значения год назад. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов по сравнению со значением на 30 сентября прошлого года вырос на 56% до 213 млрд рублей», — говорится в релизе.

Уточняется, что доля неработающих кредитов на конец III квартала составила 6,4% против 10,2% год назад.

Также банк сообщает, что объем средств на счетах и депозитах клиентов «вырос на 33% по итогам III квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 189 млрд рублей, такой же рост показали срочные депозиты клиентов, составляющие 74% средств клиентов на 30 сентября 2021 года».

Общий капитал банка по состоянию на 30 сентября 2021 года увеличился на 50% год к году до 50,7 млрд рублей. «Для поддержания темпов роста розничного бизнеса банка акционер в сентябре текущего года провел докапитализацию на сумму 7,6 млрд рублей», — напоминают в банке.



«Норматив достаточности капитала (H1.0) на 30 сентября 2021 года составил 12,1%, обеспечивая достаточный запас прочности по капиталу по сравнению с минимальными значениями, установленными регулятором», — подчеркивается в сообщении.