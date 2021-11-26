Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе VII банковской юридической конференции.

«Что касается направления по управлению высокими рисками ОД/ФТ (отмывание доходов / финансирование терроризма. — Прим. ТАСС), в национальной оценке рисков 2018 года виртуальные активы, к которым относятся криптовалюты, признаны фактором высокого риска для нашего финансового пространства. Здесь дискуссию нам предстоит завершать, я думаю, в предстоящем году. И все же определяться в рамках тех стандартов, которые нам предоставляет ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — Прим. ТАСС)», — сказал он.



Негляд отметил, что, с точки зрения ФАТФ, необходимо регулировать точки входа в официальную финансовую систему — «обменники». Организация, по его словам, предлагает на выбор стране два способа такого регулирования — это либо их включение в качестве субъектов антиотмывочного законодательства с идентификацией, либо запрет деятельности. «Оба варианта имеют право на жизнь. Есть различные точки зрения. Эта дискуссия должна быть завершена», — заключил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга.