ВТБ и группа Hines подписали соглашение о финансировании строительства аутлета «Архангельское» на Новорижском шоссе. Сумма сделки — 100 млн евро, срок финансирования — пять лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Архангельское» — это первый московский аутлет класса люкс, где впервые в России открылись аутлет-бутики таких брендов, как Dolce & Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Jimmy Choo, Agent Provocateur и многие другие», — поясняется в релизе.

Также в аутлете представлены гастрономические проекты: ресторан деревенской кухни с собственной сыроварней «Сыроварня» и ресторан японской кухни Shiba Аркадия Новикова, грузинский ресторан Marani и кофейня «Даблби». На территории можно воспользоваться услугой Hands Free Shopping, взять детскую коляску напрокат или зарядить электромобиль, а иностранные клиенты могут оформить Tax Free.

Общая площадь объекта — 33,3 тыс. кв. м, арендуемая площадь — до 27,45 тыс. кв. м.