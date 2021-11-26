Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «ДОМ.РФ» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.
Как поясняется в
Агентство напоминает, что «ДОМ.РФ» находится в 100-процентной собственности государства. Компания защищена от банкротства и входит в перечень стратегически значимых акционерных обществ: она может быть реорганизована или ликвидирована только на основании федерального закона. Государство осуществляет строгий контроль за деятельностью «ДОМ.РФ».
Являясь единым институтом развития в жилищной сфере, «ДОМ.РФ» получает государственную поддержку. При этом зависимость «ДОМ.РФ» от государственного финансирования сократилась, указывают аналитики: оно уменьшилось до 21% от всего фондирования компании на конец 2020-го (с 65% в среднем за 2015—2019 годы) ввиду продолжающегося роста объемов выпуска ипотечных ценных бумаг и постепенной амортизации облигаций с гарантией государства.