Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Райффайзенбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий опубликован в релизе агентства.

Там поясняется, что РДЭ Райффайзенбанка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bbb», и подкрепляются потенциальной поддержкой, которую банк может получить от материнского банка Raiffeisen Bank International A.G.

«Рейтинг устойчивости по-прежнему учитывает устойчивый бизнес-профиль, консервативный риск-профиль и сильные финансовые показатели у банка», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что доля обесцененных кредитов находилась у банка на низком уровне в 2,8% от валовых кредитов на конец III квартала, снизившись с 3,5% на конец 2020 года ввиду восстановления кредитного качества и списаний.



Прибыльность банка была сильной в течение экономического цикла; также отмечается его сильная капитализация. В Fitch считают, что «капитализация у Райффайзенбанка останется на достаточном уровне, учитывая, что сильная чистая прибыль у банка является достаточной для того, чтобы компенсировать рост взвешенных по риску активов и выплату дивидендов».