Чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО за девять месяцев текущего года достигла 128,2 млрд рублей против 30 млрд за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Стабильные доходы группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, увеличились на 28,3% в годовом выражении до 188,6 млрд рублей. Так, чистый процентный доход вырос на 30,2% до 154,8 млрд, чистый комиссионный доход — на 20,3% до 33,8 млрд.

Небанковские сегменты завершили девять месяцев 2021 года с прибылью от операционной деятельности в 25,1 млрд рублей (1,6 млрд за девять месяцев 2020-го), из которых 13 млрд рублей пришлись на разовый доход от сделки по продаже недвижимого имущества третьей стороне.

Активы группы на 30 сентября 2021 года составили 8 трлн 141,6 млрд рублей, увеличившись на 8,1% с начала года.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки достиг 5,938 трлн рублей (плюс 10,7% к показателю на 31 декабря 2020-го). Объем корпоративных кредитов за девять месяцев вырос на 10,9% до 5 трлн 130,3 млрд, розничных кредитов — на 9,3% до 807,8 млрд. Основную часть розничных кредитов группы составляют ипотечные кредиты. На 30 сентября 2021 года их объем составил 413,8 млрд рублей, увеличившись в сравнении с 31 декабря 2020-го на 0,9%. Объем потребительских кредитов вырос на 19,8% до 394 млрд.

Объем средства корпоративных и частных клиентов увеличился на 9,6% — до 6 трлн 387,3 млрд рублей на 30 сентября 2021 года. Объем средств корпоративных клиентов вырос на 10,9% до 4 трлн 776,3 млрд рублей, средств физических лиц — на 5,7% до 1 трлн 610,9 млрд.

Совокупный капитал группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения («Базель I») на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 сентября 2021 года 914,6 млрд рублей. Рост с начала года — 15,3%.



«С учетом прибыли текущего года показатели достаточности капитала на 30 сентября 2021 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала группы — 13,3% (12,7% на конец 2020 года, рост за девять месяцев на 0,6 процентного пункта); коэффициент достаточности капитала первого уровня — 12,5% (11,8% на конец 2020 года, вырос за девять месяцев на 0,7 п. п.)», — добавляют в ГПБ.