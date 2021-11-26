Брокеры и дилеры призвали власти не допустить реструктуризации и дефолта по облигациям «Роснано», стало известно РБК . Такие действия будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций, которые в конечном счете приведут к замедлению экономического роста в России, говорится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка, направленном в Банк России и правительство. НАУФОР объединяет российских брокеров, дилеров и управляющие компании.

По мнению НАУФОР, в случае реструктуризации долгов или дефолта «Роснано» на долговом рынке произойдет переоценка риска облигаций госкорпораций, компаний и банков со 100-процентным госучастием, а также отдельных субъектов Российской Федерации. В результате для таких эмитентов вырастет кредитная риск-премия и стоимость обслуживания долга, а некоторые из них не смогут привлекать долг без прямых государственных гарантий.

Негативный эффект от реструктуризации и дефолта «Роснано» подорвет перспективу реализации госпрограмм в различных секторах экономики (например, реализации инфраструктурных проектов, для финансирования которых предусмотрен выпуск инфраструктурных облигаций), считают в НАУФОР. Это в итоге приведет к замедлению экономического роста в стране, считают в ассоциации.

Долговые обязательства «Роснано» оказались в центре внимания после того, как в пятницу, 19 ноября, Мосбиржа по предписанию Банка России приостановила торги облигациями компании из-за риска инсайдерской торговли на бирже.

В Центробанке объяснили приостановку торгов облигациями «Роснано» Банк России предписал приостановить торги облигациями госкомпании «Роснано» для защиты ее кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли. Такие разъяснения регулятора со ссылкой на его сообщение приводит ТАСС.

В тот же день компания «Роснано» объявила, что обсуждает с кредиторами и крупными владельцами облигаций сценарии реструктуризации своих долгов, часть из которых не покрыта гарантиями государства. Компания провела с ними закрытую встречу. В «Роснано» констатировали, что накопленный непропорциональный долг и ее текущая финансовая модель требуют корректировок.

Сообщение вызвало негативную реакцию на долговом рынке. В понедельник, 22 ноября, котировки рублевых облигаций компании обвалились на 10—30% — до уровня 70—90% от номинала. Значительная ценовая просадка в облигациях была вызвана неожиданным характером заявления компании о возможной реструктуризации долга, надежность которого инвесторы не подвергали сомнению, отметили в НАУФОР.

В понедельник, 22 ноября, на фоне падения облигаций «Роснано» индекс корпоративных облигаций Мосбиржи снизился на 0,38%, до 451,23 пункта. Последний раз столь низкие значения индекса наблюдались в октябре 2020 года. Доходность индекса выросла до 9,17% годовых. Индекс ОФЗ на дневном минимуме опускался на 0,3%, до 134,95 пункта. Это самое низкое значение с января 2019 года. Доходность индекса выросла до 8,47% годовых.

Центробанк не видит системных рисков в ситуации с бумагами «Роснано» Банк России не видит системных рисков в ситуации с облигациями «Роснано». Как передает ТАСС, об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

Во вторник, 23 ноября, Министерство финансов впервые прокомментировало ситуацию с облигациями «Роснано», заявив, что государственные гарантии по долгам «Роснано» будут соблюдены в полном объеме. Комментарии Министерства финансов помогли бумагам отыграть часть потерь.

Банк России 25 ноября заявил, что не видит системных рисков в ситуации с долгом «Роснано», так как обязательства компании равномерно распределены по системе. По мнению НАУФОР, этих заявлений недостаточно, и они могут рассматриваться инвесторами как устранение государства от решения проблем с долгом по квазисуверенным облигациям, не обеспеченным государственными гарантиями.

Центробанк не видит системных рисков в ситуации с бумагами «Роснано» Банк России не видит системных рисков в ситуации с облигациями «Роснано». Как передает ТАСС, об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 25 ноября внесло долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах «Роснано» в список на пересмотр. Свое решение агентство объяснило возросшей неопределенностью, которая возникла после того, как компания объявила о переговорах с кредиторами по возможной реструктуризации долга.

Ситуация с долгами «Роснано» может стать тестом для государства на готовность нести финансовые потери в связи с высокорисковыми инвестициями, считают в Fitch. В последний раз агентство обновляло рейтинг госкомпании в декабре — он находится на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом в иностранной и национальной валюте, то есть соответствует рейтингу, присвоенному России. Пока Fitch оценивает вероятность господдержки «Роснано» как высокую. Агентство продолжит следить за риском рефинансирования «Роснано» и государственными мерами поддержки компании, говорится в его заявлении.

Суммарный объем выпусков облигаций «Роснано» составляет 71,58 млрд рублей. Компания разместила девять выпусков. Бумаги трех серий (06, 07, 08) на 31,4 млрд долларов с погашением в 2022 и 2028 годах покрыты гарантиями Минфина, а облигации на 40,18 млрд не имеют защиты. В декабре «Роснано» предстоит выплатить купоны по бумагам пяти серий и погасить один выпуск облигаций на 4,5 млрд рублей.



Помимо облигаций у компании также есть обязательства по банковским кредитам. На середину 2021 года они составляли 76,4 млрд рублей, согласно данным ежеквартального отчета компании по РСБУ.