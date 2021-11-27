Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Московскому Кредитному Банку базовую и скорректированную базовую оценки кредитоспособности на уровне «b2», а долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «Ba3» с сохранением «стабильного» прогноза. Об этих и других рейтинговых действиях в отношении банка сообщается на сайте агентства.

Как поясняется в релизе, МКБ продемонстрировал устойчивые результаты в условиях неблагоприятной операционной среды в 2020 году, немного улучшил показатели прибыльности и постепенно уменьшал объем проблемных ссуд в абсолютном и относительном выражении в течение первых девяти месяцев этого года.

В то же время оценки собственной кредитоспособности банка, как следует из сообщения, ограничиваются слабыми местами в его управлении: повышенным аппетитом к риску, в частности высокой концентрацией кредитного портфеля и портфеля обратного РЕПО, который превышал 40% совокупных активов банка по состоянию на 30 сентября 2021 года.

Moody's считает высокой вероятность поддержки банка со стороны государства в случае необходимости с учетом статуса МКБ как системно значимого банка. Ввиду этого депозитные рейтинги, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга МКБ находятся на две ступени выше его оценки собственной кредитоспособности.

