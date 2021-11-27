Американские компании распродали «мусорные» облигации с низким кредитным рейтингом с начала года по 22 ноября на рекордные 455 млрд долларов. Это уже превышает общий объем за весь 2020 год, когда продажи облигаций со спекулятивным рейтингом установили рекорд в 435 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на S&P Global Market Intelligence. В октябре американские компании продали «мусорные» облигации на 29,3 млрд долларов, в сентябре — на 43,8 млрд.

Привлекательность бумаг со спекулятивным рейтингом повысили программы стимулирования экономики и околонулевые процентные ставки. В то же время рост инфляции делает «мусорные» облигации менее привлекательными, снижая их реальную доходность (за вычетом инфляции). Также снизить их привлекательность может повышение базовой ставки ФРС, из-за чего новые выпуски облигаций будут с большей доходностью.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/96014711'>«Я просыпаюсь — и все мои акции закрыты». Как потерять все за одну ночь и найти силы начать заново</a></noindex> на Яндекс.Музыке

Годовая инфляция в США в октябре составила 6,2%. Это рекордный показатель с 1990 года. При этом в сентябре инфляция составляла 5,4%. Резкий рост инфляции может привести к тому, что Федеральная резервная система США ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось.

«Мусорные» облигации, как правило, выпускаются компаниями со значительным долгом по отношению к их собственному капиталу. Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что инвесторы берут на себя слишком много риска и что компании накапливают слишком много долгов. В недавнем докладе Международный валютный фонд предупредил, что увеличение долговой нагрузки компаний может сделать финансовую систему более уязвимой.

Согласно данным S&P Global, «мусорные» облигации принесли инвесторам с начала года по 22 ноября 4,1%, включая и купонные выплаты, и изменение цены. Это значительно превосходит доходность и корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом (минус 1,73%), и казначейских облигаций (минус 2,93%).