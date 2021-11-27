Американские компании распродали «мусорные» облигации с низким кредитным рейтингом с начала года по 22 ноября на рекордные 455 млрд долларов. Это уже превышает общий объем за весь 2020 год, когда продажи облигаций со спекулятивным рейтингом установили рекорд в 435 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на S&P Global Market Intelligence. В октябре американские компании продали «мусорные» облигации на 29,3 млрд долларов, в сентябре — на 43,8 млрд.
Привлекательность бумаг со спекулятивным рейтингом повысили программы стимулирования экономики и околонулевые процентные ставки. В то же время рост инфляции делает «мусорные» облигации менее привлекательными, снижая их реальную доходность (за вычетом инфляции). Также снизить их привлекательность может повышение базовой ставки ФРС, из-за чего новые выпуски облигаций будут с большей доходностью.
Годовая инфляция в США в октябре составила 6,2%. Это рекордный показатель с 1990 года. При этом в сентябре инфляция составляла 5,4%. Резкий рост инфляции может привести к тому, что Федеральная резервная система США ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось.
«Мусорные» облигации, как правило, выпускаются компаниями со значительным долгом по отношению к их собственному капиталу. Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что инвесторы берут на себя слишком много риска и что компании накапливают слишком много долгов. В недавнем докладе Международный валютный фонд предупредил, что увеличение долговой нагрузки компаний может сделать финансовую систему более уязвимой.
Согласно данным S&P Global, «мусорные» облигации принесли инвесторам с начала года по 22 ноября 4,1%, включая и купонные выплаты, и изменение цены. Это значительно превосходит доходность и корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом (минус 1,73%), и казначейских облигаций (минус 2,93%).
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Ярославская Обл-35018-об
Департамент финансов Ярославской области
|
4,578.30%
|
30.11.2021
погашение
|Купить
|
Томская Обл-34062-об
Департамент Финансов Томской обл
|
1,346.64%
|
29.11.2021
погашение
|Купить
|
Ярославская Обл-35015-об
Департамент финансов Ярославской области
|
96.23%
|
30.11.2021
погашение
|Купить
|
Ярославская Обл-35016-об
Департамент финансов Ярославской области
|
82.59%
|
30.11.2021
погашение
|Купить
|
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
|
21.10%
|
28.11.2021
погашение
|Купить