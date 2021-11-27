Поправки в законы об организации страхового дела и об ОСАГО позволят повысить доступность полисов обязательной «автогражданки» для автовладельцев, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза автостраховщиков (РСА), Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).



Госдума 26 ноября зарегистрировала проект поправок в законы об организации страхового дела и об ОСАГО, предусматривающие создание перестраховочного пула для перестрахования рисков по договорам ОСАГО в высокоубыточных сегментах с обязательным участием в нем всех действительных членов РСА.

«После вступления поправок в силу каждый из страховщиков ОСАГО получит, с одной стороны, возможность по собственному усмотрению передавать риски по тем или иным договорам ОСАГО в перестрахование, а с другой стороны, будет вместе со всеми остальными действительными членами РСА нести обязательства по убыткам по всем переданным в перестрахование через пул договорам обязательного страхования (предположительно — соразмерно доле страховщика в целом на рынке ОСАГО)», — сообщается в релизе.

Там поясняется, что такое нововведение за счет более справедливого распределения между страховщиками обязательств в наиболее проблемных сегментах ОСАГО, где суммы выплат часто превышают сборы, повысит финансовую устойчивость страховщиков и, что не менее важно, улучшит ситуацию с доступностью услуг обязательного страхования — страховщики будут не так сильно опасаться заключать высокоубыточные договоры.

Так, для участия в пуле как в качестве перестрахователя, так и в качестве перестраховщика не будет требоваться отдельная лицензия на перестрахование, будет достаточно лицензии на ОСАГО. Это позволит избежать дополнительных существенных временных и финансовых затрат, которые потребовались бы, если всем страховщикам ОСАГО, у которых отсутствует лицензия на входящее перестрахование, пришлось бы ее получать.

Стоит отметить, что в РСА и сейчас действует механизм обеспечения доступности услуг ОСАГО — система «е-Гарант». Однако в силу целого ряда причин (вопросы идентификации страхователей, сложности со страхованием автопарков и другие) она не позволяет заключать через нее договоры обязательного страхования страхователям — юридическим лицам. Перестраховочный пул, который должен прийти на смену существующему механизму, не будет иметь таких ограничений.

«Дополнительный положительный эффект от создания перестраховочного пула смогут ощутить и физические лица, которые сейчас пользуется системой «е-Гарант». Если при заключении договора через «е-Гарант» страхователь должен фактически пройти несколько обязательных этапов: зайти на сайт страховщика в сети Интернет, перейти при определенных обстоятельствах на сайт РСА, выбрать там другого подходящего страховщика, с которым уже заключить договор, то при создании перестраховочного пула даже в ситуации, когда страховщик не захочет оставлять на собственном удержании риск по договору ОСАГО, страхователь не заметит никакой разницы по сравнению со стандартной процедурой приобретения полиса ОСАГО: все действия по передаче рисков в перестрахование в пул будут осуществляться страховщиком самостоятельно, без участия в них владельца транспортного средства», — пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.