СберБанк, ВТБ и Промсвязьбанк стали единственными исполнителями по размещению Министерством финансов РФ в 2022 году облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество), публичное акционерное общество «Сбербанк России» и публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2022 году закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц», — говорится в документе.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/96014711'>«Я просыпаюсь — и все мои акции закрыты». Как потерять все за одну ночь и найти силы начать заново</a></noindex> на Яндекс.Музыке

Напомним, продажа «народных» ОФЗ стартовала в апреле 2017 года в офисах СберБанка и ВТБ, которые на первом этапе стали банками — агентами программы. Банки-агенты выполняют функции налоговых агентов и удерживают налог на купонный доход в момент выплаты купона



Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо, — 15 тыс. штук. Облигации могут быть переданы в порядке наследования, на эти случаи не распространяются ограничения по максимальному количеству.

Для приобретения облигаций потенциальным владельцам следует обратиться к одному из банков-агентов, заключить с ним брокерский и депозитарный договоры (в случае их отсутствия) и дать поручение на приобретение облигаций. Приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.

Физические лица вправе предъявить облигации к выкупу эмитентом через агента в любой день до даты погашения облигаций. При этом в связи с новым режимом налогообложения при предъявлении физическим лицом ОФЗ-н к выкупу до истечения 12 месяцев со дня приобретения возможна ситуация, при которой совокупная сумма средств, полученных в результате выкупа с учетом купонных выплат в течение периода владения ОФЗ-н, окажется меньше суммы средств, затраченных на приобретение облигаций, на сумму налога, удержанного с полученного купонного дохода.