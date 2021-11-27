СберБанк, ВТБ и Промсвязьбанк стали единственными исполнителями по размещению Министерством финансов РФ в 2022 году облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном
«Определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество), публичное акционерное общество «Сбербанк России» и публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2022 году закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц», — говорится в документе.
Напомним, продажа «народных» ОФЗ стартовала в апреле 2017 года в офисах СберБанка и ВТБ, которые на первом этапе стали банками — агентами программы. Банки-агенты выполняют функции налоговых агентов и удерживают налог на купонный доход в момент выплаты купона
Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо, — 15 тыс. штук. Облигации могут быть переданы в порядке наследования, на эти случаи не распространяются ограничения по максимальному количеству.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Ярославская Обл-35018-об
Департамент финансов Ярославской области
|
4,578.30%
|
30.11.2021
погашение
|Купить
|
Томская Обл-34062-об
Департамент Финансов Томской обл
|
1,346.64%
|
29.11.2021
погашение
|Купить
|
Ярославская Обл-35015-об
Департамент финансов Ярославской области
|
96.23%
|
30.11.2021
погашение
|Купить
|
Ярославская Обл-35016-об
Департамент финансов Ярославской области
|
82.59%
|
30.11.2021
погашение
|Купить
|
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
|
21.10%
|
28.11.2021
погашение
|Купить
Для приобретения облигаций потенциальным владельцам следует обратиться к одному из банков-агентов, заключить с ним брокерский и депозитарный договоры (в случае их отсутствия) и дать поручение на приобретение облигаций. Приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.
Физические лица вправе предъявить облигации к выкупу эмитентом через агента в любой день до даты погашения облигаций. При этом в связи с новым режимом налогообложения при предъявлении физическим лицом ОФЗ-н к выкупу до истечения 12 месяцев со дня приобретения возможна ситуация, при которой совокупная сумма средств, полученных в результате выкупа с учетом купонных выплат в течение периода владения ОФЗ-н, окажется меньше суммы средств, затраченных на приобретение облигаций, на сумму налога, удержанного с полученного купонного дохода.