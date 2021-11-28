ВТБ предоставит финансирование компании «Мангазея Девелопмент» на строительство жилого комплекса бизнес-класса «Интонация» в Москве на сумму 5,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



В рамках проекта будет возведено более 25,5 тыс. квадратных метров жилья. Финансирование проекта будет осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в ВТБ. Жилой комплекс «Интонация» — проект бизнес-класса, расположенный в Щукинском районе Москвы, состоит из 308 квартир.

Срок сдачи — IV квартал 2023 года. Объект имеет класс энергоэффективности А+, что говорит о повышенной экологичности комплекса, проектом предусмотрена система «Умный дом».