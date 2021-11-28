Райффайзенбанк предложил премиальным клиентам карту с кэшбэком без условий и ограничений. По карте можно получить кэшбэк рублями в размере 1,5% от покупки без лимита по величине операции, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Карта Райффайзенбанка Visa Signature Cashback доступна в рамках пакета услуг «Премиальный 5». Также клиенты могут использовать премиальные опции от платежной системы Visa — специальные предложения, услугу консьерж 24/7, а также защиту покупок и расширенную гарантию по карте.

Для пользователей пакета «Премиальный 5» обслуживание новой карты бесплатно на весь срок действия.

В финучреждении добавили, что новые клиенты банка получат повышенный кэшбэк в 3% и бесплатное обслуживание в рамках пакета «Премиальный 5» на три месяца, если откроют пакет до 28 февраля 2022 года.