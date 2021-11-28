Райффайзенбанк предложил премиальным клиентам карту с кэшбэком без условий и ограничений. По карте можно получить кэшбэк рублями в размере 1,5% от покупки без лимита по величине операции, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Карта Райффайзенбанка Visa Signature Cashback доступна в рамках пакета услуг «Премиальный 5». Также клиенты могут использовать премиальные опции от платежной системы Visa — специальные предложения, услугу консьерж 24/7, а также защиту покупок и расширенную гарантию по карте.
Для пользователей пакета «Премиальный 5» обслуживание новой карты бесплатно на весь срок действия.
В финучреждении добавили, что новые клиенты банка получат повышенный кэшбэк в 3% и бесплатное обслуживание в рамках пакета «Премиальный 5» на три месяца, если откроют пакет до 28 февраля 2022 года.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 30%
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Лиц.№ 316
|0
|до 2%
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Лиц.№ 1326
|0
|1,5%
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Лиц.№ 3292
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000