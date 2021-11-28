В 2021 году инвесторы вложили в фонды акций почти 900 млрд долларов, подсчитали аналитики Bank of America и EPFR Global. Это больше общих инвестиций в подобные фонды за последние 19 лет, пишет Bloomberg.

Аналитики учитывали инвестиции в биржевые фонды (ETF ) и те, которые вкладываются только на долгий срок, то есть открывают длинные позиции — long-only фонды.

Такие результаты показывают, насколько необычным и рекордным был этот год, отмечает агентство. Сочетание дешевых денег и стремящейся выбраться из пандемии экономики подготовило почву для ралли на рынке. Количество денег, поступивших на рынок акций, превзошло суммы на других рынках. Фонды облигаций привлекли 496 млрд долларов, а фонды денежного рынка — 260 млрд, следует из отчета аналитиков.

Самыми популярными среди инвесторов остаются ETF. Они привлекли 785 млрд долларов. Рекордные суммы привлекали бумаги в финансовом, потребительском, энергетическом секторах, а также материалов, недвижимости и инфраструктуры.

Инвесторы продолжают спорить о том, как быстро центральные банки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией и насколько серьезно это может подорвать экономический рост. Некоторые аналитики Уолл-стрит, которые ранее верили в рост рынка, теперь, наоборот, настроены на его снижение в 2022 году, пишет Bloomberg.

По данным BofA, в 2021 году лишь дважды был зафиксирован недельный отток средств инвесторов из фондов акций. Последний раз — на неделе, закончившейся 23 ноября. Тогда он составил 2,7 млрд долларов.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
Самолет ГК
+405.83%
Купить
ТНС энерго Воронеж
+292.06%
Купить
Мечел
+274.63%
Купить
Ашинский метзавод
+262.77%
Купить
Ижсталь
+236.92%
Купить
Смотреть все предложения