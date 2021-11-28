В 2021 году инвесторы вложили в фонды акций почти 900 млрд долларов, подсчитали аналитики Bank of America и EPFR Global. Это больше общих инвестиций в подобные фонды за последние 19 лет, пишет Bloomberg.



Аналитики учитывали инвестиции в биржевые фонды (ETF ) и те, которые вкладываются только на долгий срок, то есть открывают длинные позиции — long-only фонды.

Такие результаты показывают, насколько необычным и рекордным был этот год, отмечает агентство. Сочетание дешевых денег и стремящейся выбраться из пандемии экономики подготовило почву для ралли на рынке. Количество денег, поступивших на рынок акций, превзошло суммы на других рынках. Фонды облигаций привлекли 496 млрд долларов, а фонды денежного рынка — 260 млрд, следует из отчета аналитиков.

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Самыми популярными среди инвесторов остаются ETF. Они привлекли 785 млрд долларов. Рекордные суммы привлекали бумаги в финансовом, потребительском, энергетическом секторах, а также материалов, недвижимости и инфраструктуры.

Инвесторы продолжают спорить о том, как быстро центральные банки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией и насколько серьезно это может подорвать экономический рост. Некоторые аналитики Уолл-стрит, которые ранее верили в рост рынка, теперь, наоборот, настроены на его снижение в 2022 году, пишет Bloomberg.



По данным BofA, в 2021 году лишь дважды был зафиксирован недельный отток средств инвесторов из фондов акций. Последний раз — на неделе, закончившейся 23 ноября. Тогда он составил 2,7 млрд долларов.