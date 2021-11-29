Чистая прибыль банка «Открытие» в октябре и за десять месяцев 2021 года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, составила соответственно 2,9 млрд рублей и 74,5 млрд рублей против 43,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Такие данные финансовой отчетности представлены в релизе кредитной организации.



Активы банка в прошлом месяце увеличились на 85 млрд рублей (плюс 2,9%) и на 377 млрд рублей (плюс 14,6%), до 2,97 трлн рублей по итогам десяти месяцев 2021 года.

Рост кредитного портфеля с начала года составил 337 млрд рублей (плюс 20,0%), до 2,021 трлн рублей на 1 ноября 2021 года.



Кредитный портфель юридических лиц вырос на 252 млрд рублей (плюс 21,2%), до 1,441 трлн рублей. Объем кредитов, выданных за десять месяцев 2021 года корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1,18 трлн рублей, что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 млрд рублей (плюс 17,2%), составив 580 млрд рублей на 1 ноября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 258 млрд рублей розничных кредитов, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем средств клиентов по итогам десяти месяцев 2021 года вырос на 172 млрд рублей (плюс 9%), до 2,084 трлн рублей, в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1,078 трлн рублей (плюс 14,6%). Объем средств физлиц увеличился на 3,6%, до 1,005 трлн рублей на 1 ноября 2021 года.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 137,3 млрд рублей, что на 32% выше результата за аналогичный период прошлого года (103,8 млрд рублей), в основном за счет роста регулярных банковских доходов.



Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов) за десять месяцев 2021 года составил 97,4 млрд рублей, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года (68,5 млрд рублей). «Основным фактором увеличения объема доходов банка стал рост работающих активов банка на фоне положительного влияния высокой доли текущих средств клиентов (включая счета эскроу) на стоимость пассивов в период роста рыночных ставок. Чистые комиссионные доходы выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов трансакционного бизнеса, составив 22,8 млрд рублей», — поясняется в сообщении банка.

Операционные расходы за десять месяцев 2021 года увеличились на 9%, до 57,5 млрд рублей, «вследствие планового роста расходов на оплату труда и инвестиций банка в программу долгосрочных расходов на ИТ», добавили в финучреждении.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 ноября 2021 года Н1.0 составил 13,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 147,8% (пороговое значение — 15%), Н3 — 194,1% (пороговое значение — 50%).

