Крупный розничный игрок российского финансового рынка — банк «Русский Стандарт» вновь зафиксировал многомиллиардный убыток, пишет «Коммерсант» , уточняя, что в этот раз он произошел из-за покрытия резервами требований к компаниям-нерезидентам. Второй по размеру убыток среди российских банков в октябре показал банк «Россия» Юрия Ковальчука.

Согласно 101-й форме отчетности кредитных организаций, в октябре банк «Русский Стандарт» показал 4,5 млрд рублей убытка. Такой месячный финансовый результат привел к тому, что накопленным итогом за январь — октябрь банк вышел на чистый убыток в размере 2,8 млрд рублей. Последний раз масштабный убыток банк фиксировал в мае — свыше 5 млрд рублей, тогда он вошел в топ-5 по убыткам. В октябре же «Русский Стандарт» занял первое место по убыткам среди российских банков. При этом, за исключением Кредит Европа Банка, который в октябре показал убыток на 38 млн рублей, другие розничные игроки по итогам октября оказались прибыльными.

Как и в прошлый раз, убыток был получен из-за доформирования резервов. «Он связан с разовым эффектом от формирования резервов, был отражен только в отчетности по РСБУ», — пояснили в банке. Однако если в мае банк доформировывал резервы по непрофильным активам, то в октябре — по кредитному портфелю.

«Русский Стандарт» отличается значительным объемом кредитных требований и вложений в капитал компаний, которые связаны с бизнесом Рустама Тарико. В мае около 8,2 млрд рублей было доформировано по вложениям в уставные капиталы организаций, пояснил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Эти вложения (23,8 млрд рублей) были покрыты резервами более чем на 70%, заключил он.

В октябре же у «Русского Стандарта» существенно увеличилась просрочка, но не по розничному портфелю, а по кредитам и прочим средствам, предоставленным юридическим лицам — нерезидентам, отметил Беликов. «Просрочка соответствующих заемщиков по основному долгу увеличилась на 3,6 миллиарда рублей и была полностью зарезервирована. По публичной отчетности похоже, что на просрочку вынесены требования не по обычным кредитам, а по прочим размещенным средствам, которые могли отражать долгосрочные операции обратного РЕПО (на срок от одного до трех лет и на срок свыше трех лет)», — сообщил он.

Дополнительно доформировано 1,6 млрд рублей по непросроченной задолженности юридических лиц — нерезидентов по обычным кредитам, добавил эксперт. По оценке Беликова, это событие можно считать разовым, поскольку требования к компаниям-нерезидентам невелики относительно основных статей активов и большая часть потерь по ним теперь отражена. «Но для совокупного финансового результата оно, безусловно, значимо — по девяти месяцам текущего года банк накопленным итогом выходил на чистую прибыль около 1,6 миллиарда рублей, а после отражения потерь по требованиям к нерезидентам фиксируется убыток за отчетный период», — подчеркнул эксперт.