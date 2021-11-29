Около 1,5 млрд рублей кредитов по программе сельской ипотеки выдано на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за десять месяцев 2021 года, это вдвое больше объемов всего прошлого года, сообщил в понедельник заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин на форуме «Малоэтажная Россия — 2021».

«Если посмотреть на результаты работы банка в части загородных домов, то мы видим, что в общей сложности в прошлом году мы выдали более 30 миллиардов рублей, в этом году — почти 25 миллиардов рублей. Если говорить про индивидуальное жилищное строительство, то этот год оказался бумом ИЖС, потому что мы видели двукратный рост объемов выдачи. Спрос на стройку продолжает расти. К сожалению, лимиты кредитования в рамках сельской ипотеки закончились», — сказал Коркин.

Согласно представленным на форуме материалам, в 2020 году на индивидуальное жилищное строительство Россельхозбанк выдал кредиты по сельской ипотеке на 700 млн рублей, тогда как за десять месяцев 2021 года — 1,5 млрд рублей. В целом за время действия сельской ипотеки Россельхозбанк предоставил 751 кредит на строительство домов.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре на заседании Кабмина сообщил, что правительство планирует выделить еще 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке. Он отметил, что программа сельской ипотеки уже помогла в текущем году улучшить свои жилищные условия 50 тыс. семей.

Программа сельской ипотеки действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Максимальная сумма кредита в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.