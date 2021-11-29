ВТБ с 29 ноября увеличил максимальную сумму кредита наличными с 5 млн до 7 млн рублей для заемщиков, которые получают заработную плату на счета банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



С 1 по 31 декабря банк проводит акцию «Новогодний подарок кредиту», в рамках которой клиенты, оформившие до конца года кредит наличными или рефинансирование на сумму от 400 тыс. до 7 млн рублей, получат вознаграждение на бонусный счет в размере до 3 тыс. рублей.



«Для начисления бонусов необходимо внести первый платеж по кредиту, зарегистрироваться в программе лояльности банка «Мультибонус» и подключить одну из опций: «Коллекция», «Cashback», «Путешествия», «Заемщик». Совершить покупку можно по любой карте ВТБ», — говорится в релизе.

Использовать бонусные рубли можно для приобретения товаров по каталогу «Мультибонус» или перевести деньгами по опциям «Cashback» и «Заемщик» на карту ВТБ в приложении программы.

Сейчас кредит наличными в ВТБ можно получить по ставке от 5,9% годовых с учетом страхования на любые цели сроком до семи лет. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.