В третий рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes вошли 104 компании, при этом в этот раз мест у участников нет, их распределили по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов.

Так, платиновый статус получили 11 российских компаний: три банка (ВТБ, «Сбер», Тинькофф Банк), два ретейлера («Магнит» и X5 Group), две IT-корпорации («Яндекс» и VK), а также четыре российские «дочки» иностранных компаний IKEA, Mars, Procter & Gamble и Unilever.

Золотой статус достался в том числе Альфа-Банку, «Аэрофлоту», «ВЭБ.РФ», Газпромбанку, «Лаборатории Касперского», «МегаФону», Райффайзенбанку, «Роснефти», «Ростелекому», Россельхозбанку и Московскому Кредитному Банку. Серебряный статус — у «ДОМ.РФ», банка «Открытие», «РЕСО-Гарантии» в том числе, бронза — у ГК «Самолет», «Росгосстраха», «Национальной медиа группы» и Ульяновского станкостроительного завода.

Составители рейтинга отметили, что методологию третьего рейтинга разработали совместно с компанией KPMG. Это связано с тем, что в последние годы ESG-повестка (Environmental, Social, Governance) захватила мир, и Россия не исключение. Поэтому для отражения этой тенденции в Forbes объединили метрики, по которым оценивались компании, в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).

В рейтинг не вошли компании, которым не хватило баллов для бронзового статуса. Поскольку методология учитывает в основном количественные показатели, было собрано экспертное жюри, участники которого в ходе анонимного голосования могли повысить или понизить статус компании на один уровень.