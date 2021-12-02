Датский Saxo Bank представил десять «шокирующих предсказаний» на 2022 год. В ежегодном обзоре, который есть у Банки.ру, речь идет не об официальных рыночных прогнозах, а о маловероятных и недооцениваемых событиях, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Мы немного изменили порядок предсказаний, исходя из наших представлений об их актуальности и увлекательности. Главная тема прогноза на следующий год — революция, отметил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«В нашем обществе и экономике, которые страдают от неравенства, растет напряжение. А учитывая неспособность нынешней системы решить эту проблему, а также нашу потребность смотреть в будущее с фундаментальной точки зрения, вопрос о возможности революции не стоит, непонятно пока лишь то, когда и как она произойдет. В каждой революции одна группа побеждает, а другая проигрывает, но дело не в этом: если нынешняя система должна измениться, но не может, революция — единственный путь вперед», — пояснил Стин Якобсен.

1. Прорыв в медицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет

Вечно молодые или, по крайней мере, молодые на гораздо более долгий срок. В 2022 году ключевой прорыв в биомедицине принесет перспективу продления продуктивной взрослой жизни и средней продолжительности жизни на срок до 25 лет, что приведет к возможным этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов.

В поисках средств по замедлению естественного процесса старения с помощью растущего арсенала передовых технологий — от терапии до «первичного редактирования» на уровне ДНК — исследователи изучают процессы, лежащие в основе того, как мы стареем. В 2022 году произойдет крупный прорыв в многофакторном подходе, поскольку будет составлен «коктейль» из лечебных средств, который регулирует процессы на уровне клеток, чтобы продлить их жизнь и, следовательно, жизнь всего организма. Это недешево, но эффективно, и уже было доказано на лабораторных мышах, содержащих ДНК человека, что такие средства продлевают их жизнь примерно на 30% и более. Значение этого открытия для людей — возможность того, что средняя продолжительность жизни может быть увеличена на 25 лет или более, а вместе с тем и невероятная перспектива, что в будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. Будущее может быть открыто для пожилых людей, так как новое средство может замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки.

Улучшение ожидаемой продолжительности жизни может быть достигнуто не только за счет увеличения среднего срока жизни человека, но также за счет сокращения и даже устранения большинства болезней — от заболеваний сердца до нейродегенеративных расстройств, многие из которых являются причиной ухудшения здоровья и продуктивности. Это станет возможным благодаря подходу первичного редактирования ДНК, который не полагается на новые клетки посредством деления, а фактически «переписывает» существующие клетки.

Перспектива огромного прорыва в качестве и продолжительности жизни человека — колоссальная победа для человечества, но она также создаст огромные этические и финансовые затруднения. Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что будет жить в среднем до 115 лет и будет здоровым. Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот «коктейль» доступным для всех?

2. Facebook проиграет на фоне ухода молодежи с платформы



Молодежь покинет платформы Facebook в знак протеста против использования персональных данных в целях извлечения прибыли. Попытка родительской компании Facebook — Meta — вернуть их обратно с помощью Метавселенной не увенчается успехом.

Еще в 2012 году 94% подростков имели учетную запись в Facebook, тогда как опросы показывают, что сегодня только 27% подростков имеют аккаунты в этой соцсети. Facebook превратился из оживленного сайта для молодежи в платформу для пожилых «бумеров». Собственное исследование Facebook показывает, что подростки проводят в TikTok в два-три раза больше времени, чем в Instagram, и что Snapchat является предпочтительным способом общения с друзьями.

У платформы — новое название компании (Facebook теперь называется Meta) и фирменный стиль, чтобы обособить и защитить Instagram (самый ценный текущий актив). Но в 2022 году инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. В отчаянном шаге Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok, вкладывая миллиарды долларов в создание жуткой Метавселенной, которая направлена на более пристальное наблюдение за пользователями, чем когда-либо прежде, и на возвращение молодых людей во вселенную Meta-платформ, полагая, что быть первопроходцем — всегда лучшая стратегия в IT. План будут пытаться реализовать изо всех сил, поскольку молодое поколение будет уходить с платформы все интенсивнее.



Материнская компания Facebook — Meta — будет бороться с падением стоимости на 30% по сравнению с другими компаниями отрасли, и ей настоятельно рекомендуется выделить свои активы в качестве отдельных предприятий, тем самым разбив монополистические мечты Марка Цукерберга.

3. План по прекращению использования ископаемого топлива придется отложить

Политики отступят от целей по нормализации климата и поддержат инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений, переосмысливая путь к низкоуглеродному будущему.

Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения «экономического локомотива» из-за нереалистичных сроков перехода к «зеленой» энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата. Они ослабят инвестиционную бюрократию на пять лет для добычи нефти и на десять лет — для добычи природного газа, чтобы побудить производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам, которое поможет преодолеть разрыв между нынешней энергетикой и низкоуглеродной энергетикой будущего.

Столкнувшись с быстро растущими ценами на сырьевые товары и все более невероятным путем к углеродной нейтральности, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и десять лет соответственно. План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители.

По прогнозу ISharesStoxxEU 600 Oil & GasETF взлетит на 50%, поскольку весь энергетический сектор получит новую жизнь.

4. Инфляция в США достигнет более 15%

К IV кварталу 2022 года заработная плата половины населения США с меньшими доходами будет расти на 15% в годовом исчислении. Компании будут пытаться найти мотивированных и квалифицированных сотрудников, которые станут все более избирательными из-за растущего чувства собственного достоинства, поскольку рабочих мест много по сравнению со скудным предложением рабочей силы всех уровней квалификации.

Председатель ФРС Джером Пауэлл считает, что миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть из 10,4 млн открытых вакансий, когда Covid-19 исчезнет. Но это совершенно неверно. Некоторые из-за кризиса досрочно вышли на пенсию и таким образом навсегда покинули ряды американской рабочей силы. Федеральный резервный банк Сент-Луиса оценивает исход пожилых рабочих примерно в 3 млн человек. Другие не захотят вернуться на низкооплачиваемую работу после того, как увидели огромные дотации во время пандемии, и, похоже, ждут лучшей работы и оплаты труда.

В сочетании с постоянным инфляционным давлением со стороны производства, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы к IV кварталу это приведет к беспрецедентно высокому двузначному росту заработной платы в годовом исчислении. Как следствие, к началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% впервые со времен Второй мировой войны. Это подтолкнет Федеральную резервную систему к слишком слабому и позднему ужесточению денежно-кредитной политики в отчаянной попытке усмирить инфляцию.

Это приведет к крайней нестабильности на фондовых и кредитных рынках США. Высокодоходный ETFJNK упадет на 20%, а ETF с волатильностью на средней кривой VIXM взлетит на 70%.

5. Объявление о создании Суперфонда ЕС для решения проблем климата, энергетики и обороны, который будет финансироваться за счет частных пенсий

ЕС запустит амбициозный Суперфонд в размере 3 трлн долларов, который будет финансироваться за счет пенсионных отчислений, а не новых налогов.

Евросоюз будет искать способ дать толчок ослабевшим экономикам, пострадавшим от энергетического кризиса 2021—2022 годов. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложит видение «Суперфонда ЕС», который будет иметь тройной приоритет: оборону, климат и связанный с ним переход к чистой энергии.

Учитывая старение населения ЕС и тяжелое налоговое бремя, политики поймут, что будет невозможно финансировать Суперфонд за счет более высоких налогов на доходы или других традиционных налоговых поступлений. Вместо этого Франции придет внезапная идея, поскольку она стремится перестроить свою пенсионную систему и смотрит на огромные пенсии в Европе. Власти Франции установят, что со всех пенсий для всех работников старше 40 лет по мере их старения должны постепенно производиться все большие отчисления в облигации Суперфонда. Это позволяет получить новые уровни фискального стимулирования в ЕС даже с помощью уловки, заключающейся в сокрытии расходов в условиях инфляции и отрицательной реальной доходности низкодоходных облигаций Суперфонда, которые на самом деле являются замаскированными облигациями ЕС. В то же время у молодого поколения будет более сильный рынок труда и менее несправедливое налоговое бремя, поскольку система покажет успех от постепенного снижения подоходного налога.



Доходность облигаций в Европе придет к равновесию, что приведет к снижению доходности немецких облигаций. Оборонные, строительные и новые энергетические компании ЕС будут одними из лучших по показателям.

6. Женская армия Reddit берет верх над корпоративным патриархатом

Подражая тактике армии Reddit 2020—2021 годов, группа женщин-трейдеров начнет скоординированную атаку на компании, имеющие слабые показатели в области гендерного равенства, что приведет к огромным колебаниям цен их акций.

В среднем женщины на тех же должностях зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины, поэтому у них меньше располагаемого дохода для инвестирования. Что еще хуже, Covid-кризис усугубил гендерное неравенство, поскольку непропорционально много женщин бросали работу, чтобы заботиться о детях во время карантина. По данным Всемирного экономического форума, из-за пандемии на устранение гендерного разрыва в оплате труда теперь потребуется 135,6 года по сравнению с 99,5 года до Covid.

Женщины не желают больше ждать. Устав от отсутствия прогресса, опираясь на платформы социальных сетей, они ознаменуют 2022 год массовыми усилиями, направленными на то, чтобы заставить компании, нарушающие законы о гражданских правах, устранить несправедливые практики. Несмотря на борьбу с более низкими зарплатами, женщины имеют более высокий уровень сбережений, чем мужчины. Теперь эти ресурсы пригодятся, когда они решат взять ситуацию в свои руки и распространить свое значительное влияние на финансовые рынки в рамках движения #metoo.

В отличие от зачастую нигилистической оригинальной армии Reddit, женская армия Reddit будет более сложной: женщины-трейдеры будут координировать «длинное сжатие» путем сокращения акций выбранных патриархальных компаний. В то же время они будут направлять средства в компании с наилучшими показателями представленности женщин в среднем звене управления и среди руководителей.

Это движение даст реальные результаты, поскольку более широкий рынок присоединится к нему, заставляя целевые цены компаний резко снижаться, что подтолкнет их к осознанию необходимости изменений. Это знаменует начало возрождения гендерного паритета на рынках.

7. Промежуточные выборы в США грозят конституционным кризисом

На промежуточных выборах в США возникнет тупик по поводу подтверждения окончательных результатов выборов в сенат и палату представителей, что приведет к сценарию, при котором 118-й конгресс не сможет заседать по графику в начале 2023 года.

После выборов 2022 года несколько ключевых предвыборных гонок в сенате и палате представителей дойдут до предела, и одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день — 3 января 2023 года. Джо Байден будет у власти по особому распоряжению, а демократия в США будет «приостановлена», поскольку даже сами демократы выступят против Верховного суда, который бывший президент Дональд Трамп сильно разозлил. В начале 2023 года будет надвигаться полномасштабный конституционный кризис.

Это приведет к крайней нестабильности активов США, поскольку доходность казначейских облигаций США вырастет, а доллар США упадет из-за хеджирования от «экзистенциального кризиса» в крупнейшей экономике мира и эмитенте мировой резервной валюты.

8. Работа Spotify нарушена из-за цифровой платформы на основе NFT



Музыканты готовы к переменам, поскольку существующая парадигма потоковой передачи музыки означает, что лейблы и стриминговые платформы получают 75—95% доходов, выплачиваемых за прослушивание. В 2022 году новая технология на основе блокчейна поможет авторам вернуть свою справедливую долю доходов индустрии.

Невзаимозаменяемые токены (non-fungible tokens), или NFT, — это уникальные цифровые активы, право собственности на которые может быть установлено и сохранено в цифровом реестре с помощью технологии блокчейн. 2021 год стал годом роста NFT — внезапно они стали популярными.

Сценарий использования NFT может оказаться особенно привлекательным в качестве следующего шага технологий для производителей контента в музыкальной индустрии. Музыканты чувствуют себя несправедливо обделенными моделями разделения доходов ведущих стриминговых платформ, таких как Spotify и Apple Music. Эти модели не направляют индивидуальную абонентскую плату на покрытие фактического прослушивания музыки отдельным абонентом. Напротив, все доходы агрегируются и распределяются на основе доли каждого исполнителя в общем объеме стриминга. Кроме того, платформы получают значительную долю, которая вместе с долей, выплачиваемой лейблам, составляет около 75% или более от общего дохода исполнителя.

Но, используя NFT, а точнее умные блокчейн-контракты, артисты могут распространять музыку непосредственно среди слушателей без участия централизованных посредников, отслеживая свои доходы и даже получая оплату в режиме реального времени, а слушатели будут знать, что деньги, которые они платят, идут непосредственно артисту.

В 2022 году сервис на основе NFT начинает предлагать музыку различных звезд — возможно, таких как Кэти Перри, The Chainsmokers и Джейсон Деруло. Инвесторы воспримут эту ситуацию как «зловещее предзнаменование» для подкастов, фильмов и всей сферы распространения цифрового контента в целом.

Инвесторы признают, что будущее Spotify мрачно, в результате чего в 2022 году акции компании упадут на 33%.

9. Индия войдет в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в качестве неголосующего члена

Мировые геополитические союзы перейдут в фазу радикальной перестройки, поскольку сейчас мы имеем неприятный коктейль из новой деглобализирующей геополитики и гораздо более высоких цен на энергоносители.

Странам, зависящим от импорта большинства энергоносителей в стремительно деглобализирующемся мире, необходимо быстро переориентировать стратегические союзы и обеспечить долгосрочные поставки энергетических ресурсов. Одним из таких шагов может стать вступление Индии с ее могучим технологическим сектором в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) или в некую другую зону свободной торговли. С одной стороны, такой альянс позволит снизить энергетическую незащищенность Индии, поскольку она обеспечит долгосрочные обязательства по импорту. С другой — невероятно сильная технологическая платформа Индии и углубляющиеся рынки капитала могли бы привлечь избыточные сбережения, генерируемые в регионе ССАГПЗ, благодаря более простому доступу на рынок.

Межрегиональные торговые зоны обеспечат производство и инвестиции «ближе к дому» в сочетании с надежностью поставок в Индию и надежным рынком сбыта для стран ССАГПЗ. Альянс поможет заложить основу для планирования будущего стран Персидского залива за пределами нефтегазовой отрасли, а Индии — позволит ускорить свое развитие за счет новых огромных инвестиций в инфраструктуру и повышения производительности сельского хозяйства наряду с импортом ископаемого топлива. Все это будет прокладывать путь к устойчивому постуглеродному будущему.

10. Новые гиперзвуковые технологии простимулируют космическую гонку и очередную холодную войну

Последние испытания гиперзвуковых ракет вызывают все большее чувство незащищенности, поскольку эта технология делает устаревшей традиционную и даже ядерную военную технику. В 2022 году начнется массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих военных сил, поскольку ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей.

Летом 2021 года Китай провел испытания гиперзвукового аппарата, который мог выходить на низкую орбиту, а затем входить в атмосферу и лететь к цели. Испытание, как говорят, потрясло высших военных чиновников США. В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос станут сердцем нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах — экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС.

Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статус-кво. Следствием станет активное финансирование таких компаний, как Raytheon, которые создают гиперзвуковые технологии с возможностью доставки в космос, и отставание компаний «дорогостоящего традиционного оборудования» в авиа- и судостроении в уравнении создания военной техники.