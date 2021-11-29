Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год могут быть ниже 50% от чистой прибыли группы, вопрос будет обсуждаться с правительством. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters .



«По нашей стратегии, 50% прибыли рекомендуется отправлять на дивиденды по обыкновенным акциям, и это мы будем рекомендовать по итогам 2021 года. Другое дело, что решение принимает собрание акционеров, поэтому гарантировать вам (такой уровень доходности) я не могу, но мое видение как главы банка, что такие выплаты надо сохранить, — сказал Костин. — Что касается привилегированных акций, которые явились результатом господдержки за последние два кризиса, то здесь всегда будет диалог: у нас нет жесткого обязательства платить по ним 50% прибыли. Каждый раз акционер вместе с менеджментом определяют размер выплат, и здесь могут быть корректировки. Я не думаю, что выплаты по привилегированным акциям должны быть выше, чем по обыкновенным акциям, но ниже они могут быть, если акционер решит, что банку нужен, например, дополнительный капитал. Такая возможность должна быть открыта, и мы такие переговоры будем вести с правительством (по дивидендам на «префы» за 2021 год)».

Он подчеркнул, что отношения государства и ВТБ по привилегированным акциям никак не затрагивают других акционеров. «Им будет только выгоднее, если у банка будет еще и быстрее расти капитал», — сказал банкир.

Вместе с тем Костин отметил, что в 2021 году прибыль банка будет выше ранее обозначенного прогноза в 300 млрд рублей за счет разовых факторов, например, сделки по продаже акций «Магнита».

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что группа ВТБ оценивает прибыль от продажи около 17,28% акций «Магнита» в несколько десятков миллиардов рублей. При этом, по словам банкира, ВТБ не собирается «существенно менять» годовой таргет в связи с реализацией сделки.

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора «Магнита». В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.



В ноябре 2021 года группа ВТБ объявила о продаже приблизительно 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Приблизительно 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Цена одной акции составила 5,7 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что оставшиеся около 12,4% акций ретейлера будут проданы Marathon Group по той же цене.