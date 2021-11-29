Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2022 год может не превысить результаты рекордного 2021-го, заявил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters .



«Возможно, прибыль ВТБ по итогам 2022 года не превысит прибыль рекордного 2021 года — рост бизнеса будет компенсирован потерей маржинальности на какой-то переходный период», — сказал он.

Костин отменил, что в следующем году темпы прироста кредитного портфеля в целом могут снизиться примерно на треть. «По физлицам прогнозируем с 22% в этом году до 14,5% в 2022-м в среднем по рынку, по юрлицам — с 10—12% до ниже 10%», — сказал он.

Прогноз ВТБ по прибыли по МСФО в 2021 году — более 300 млрд рублей, банк также допускал, что может достичь и результата, запланированного на 2022 год (310 млрд). На минувшей неделе член правления Дмитрий Пьянов говорил, что цель по прибыли не будет существенно меняться даже с учетом продажи «Магнита», эффект от которой оценивается «в несколько десятков миллиардов рублей» (больше 10 млрд, но меньше 90 млрд): по итогам 2021 года за 400 млрд рублей показатель не перевалит.