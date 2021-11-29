За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству четверо из десяти россиян, а добились желаемого 45% из них. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, в котором приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения, имевших работу на протяжении последних полутора лет.

Так, прибавку к зарплате в указанный период просили 39% опрошенных работников. Мужчины заводили такой разговор с руководством чаще женщин (43% и 35% соответственно). Доля тех, кто обращался за повышением зарплаты в последние полтора года, увеличивается с ростом уровня дохода опрошенных, составляя 26% среди россиян с зарплатой менее 30 тыс. рублей и 47% среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, в переговорах о зарплате чаще всего речь велась о прибавке в размере 30% и более (18% опрошенных). 27% россиян не называли конкретного размера прибавки, оставляя это решение за руководством.

Из тех, кто просил прибавку, получили ее 45%. Чаще всего зарплату увеличивали на 10%.



«Очевидно, что решение о размере прибавки, достигнутое в результате переговоров, зависит от многих факторов, среди которых как финансовое положение компании, так и вклад специалиста, стремящегося к увеличению зарплаты, в общее дело. Однако определенные закономерности все же просматриваются. За последние полтора года чаще всего желаемого размера прибавки добивались те, кто просил 5—10%, а также те, кто просил 30% и более. Те, кто не озвучивает конкретных желаемых сумм, чаще всего получают прибавку в 10%», — отмечается в материале.