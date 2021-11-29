Чистая консолидированная прибыль Хоум Кредит Банка и его дочернего банка в Казахстане за девять месяцев составила 11,2 млрд рублей, что в полтора раза выше аналогичного прошлогоднего показателя. Такие данные отчетности по МСФО представил российский «Хоум Кредит», подчеркнув, что «это второй по величине показатель за всю историю публикаций консолидированной отчетности в соответствии с МСФО».

Чистая прибыль российского банка составила 8,9 млрд рублей (плюс 31,6% в годовом выражении).

Чистый кредитный портфель достиг 255,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 17,9%. Квартальные темпы роста ускорялись: если к концу марта 2021 года портфель банка вырос на 2% относительно декабря 2020-го, то в июне квартальные темпы роста увеличились до 4,9%, а в сентябре — до 11,6%. «Во многом это связано с запуском новых продуктов», — объясняют в Хоум Кредит Банке.

За девять месяцев объем выданных кредитов наличными вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также банк со ссылкой на Frank RG сообщает о росте своей доли на этом рынке с 1,5% в сентябре прошлого года до 2,8%.

Объем трансакций по кредитным картам увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, соответствующий портфель вырос на 28,9% до 23,9 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле Хоум Кредит Банка снизился с начала года на 1,3 процентного пункта до 3%.



«В III квартале 2021 года банк привлек значительный объем ликвидности. Портфель срочных вкладов вырос с начала года на 7,5% до 126,5 млрд рублей, портфель текущих и сберегательных счетов — на 40,8% до 73,8 млрд рублей», — указано в релизе.