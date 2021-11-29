Go Banking Awards 2021: Go Mobile объявит лучшие мобильные банки
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Премия Go Banking Awards 2021 пройдет 7 декабря в Москве. Мероприятие состоится в 19:00 по адресу: Берсеневская наб., д. 6, стр. 3.
Третий год подряд digital-агентство Go Mobile выпускает исследовательский проект Go Banking: анализ мобильных банков и рейтинг банковских приложений для частных лиц. Отдел консалтинга агентства исследовал рынок мобильного банкинга в России, вывел основные тренды 2021 года и портрет пользователя, а также провел анализ мобильных приложений и креативной коммуникации банков. Отчет включает в себя оценку 35 банков по 18 критериям и 107 показателям.
По итогам исследования Go Mobile наградит лучшие банки в пяти номинациях:
лучшее мобильное приложение;
самый инновационный банк;
лучшее ASO — лучшее мобильное продвижение;
лучший мобильный банк — 2021.
Перед награждением победителей рейтинга пройдет конференционная часть, на которой выступят эксперты отрасли.
Регистрация и подробности — на сайте Go Banking Awards. Чтобы скачать бесплатный отчет сразу после мероприятия, нужно оставить заявку.