Страховая компания «СиВ Лайф» — партнер Ситибанка — запустила программу лояльности «Полезные сервисы» для клиентов банка.



Программа доступна для клиентов, оформивших в отделении Ситибанка договор накопительного страхования жизни с регулярной формой оплаты по программам «Премиум», «Комфорт», «Дети», «Комфорт+» или «Здоровье+» в период с 28 октября по 31 декабря 2021 года.

Независимо от размера взноса, всем участникам программы после заключения договора страхования жизни и окончания периода охлаждения предоставляется бонусная карта с уникальным номером и номиналом «100 баллов», которые можно обменять на получение полезных сервисов: оформление и получение налогового вычета под ключ, юридическая помощь в сложных ситуациях, в том числе составление документов и психологическое профилирование и поддержка для ребенка.

При оформлении программы со взносом от 700 тыс. рублей или 10 тыс. долларов США и более, клиенту будет также доступен дополнительный сервис — генетический тест. С помощью данного сервиса будет проведено генетическое тестирование, позволяющее выявить индивидуальные особенности, риски развития заболеваний, в том числе наследственных, а также будет организована телефонная консультация с врачом-генетиком по результатам тестирования.