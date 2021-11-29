В России четверть школьников стараются самостоятельно заработать деньги, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», детской образовательной платформой Maximum Education и банком «Открытие».

По данным опроса, подавляющее большинство подрабатывающих школьников (76%) объяснили желание работать стремлением стать самостоятельнее и независимее от родителей, начать зарабатывать собственные деньги, которыми они смогут распоряжаться по своему усмотрению. Чуть более 40% хотели бы уже с ранних лет получить ценный жизненный опыт, который поможет им реализовать себя в будущем. Треть (33%) решили устроиться на работу, чтобы помочь родителям. Каждый пятый (20%) хочет купить дорогостоящий подарок близким, а 5% хотят заработать на оплату образовательных курсов.

При этом более половины участников опроса (56%) хотели бы зарабатывать на блоге, так как считают работу блогеров простым заработком, не требующим качественного образования и большого опыта. Однако, как показал опрос, из числа подрабатывающих школьников на собственном блоге не зарабатывает никто. Относительное большинство опрошенных школьников (16%) зарабатывают в Интернете: ведут социальные сети и занимаются копирайтингом. По 9% работают промоутерами и репетиторами, 7% подрабатывают продавцами в магазине, столько же — официантами. Программирование приносит заработок 6% школьников, 5% подрабатывают курьерами, еще 5% продают товары в соцсетях, 4% сидят с маленькими детьми, а 2% занимаются созданием иллюстраций.

Опрос: большинство россиян хотели бы найти дополнительную работу Самой популярной профессией для дополнительного заработка стала специальность курьера.

Заметная доля опрошенных выбирала вариант «другое» и указывала в качестве своих занятий такие варианты, как таролог, уборщик, помощница в модельном агентстве, мастер ногтевого сервиса, помощник в типографии, киберспортсмен, заправщик на АЗС, детский аниматор, тайный покупатель и даже майнер.

Доход большинства участников опроса (41%) от подработки не превышает 5 тыс. рублей в месяц. От 5 тыс. до 10 тыс. рублей зарабатывает каждый шестой (18%), 10—15 тыс. рублей — каждый пятый, 15—20 тыс. рублей — 7%. Свыше 20 тыс. рублей зарабатывает каждый восьмой подрабатывающий школьник (13%).

Как показал анализ результатов опроса, уровень дохода респондентов коррелирует с количеством времени, которое они тратят на подработку. От 20 тыс. рублей зарабатывают дети, указавшие, что подрабатывают официантом, заправщиком на АЗС, продавцом в магазине и SMM/копирайтингом в Интернете. Подавляющее большинство из них работают от 20 часов в неделю. До 5 тыс. рублей зарабатывают преимущественно те, кто тратит на подработку до пяти часов в неделю.