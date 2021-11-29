Серьезных оснований для появления «черных лебедей» на рынке нет. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters, высказывания из которого распространила пресс-служба банка.

Финансист констатировал, что за месяц российский фондовый рынок сократился на 17,8% на двух неэкономических новостях: о якобы возможном нападении России на Украину и о новом штамме коронавируса. «Это ровно половина того роста, который показал российский рынок с начала года, достигнув максимума к 26 октября», — уточнил Костин.

«Но я не вижу серьезных оснований для «черного лебедя», — отметил он. — О том, что вирус может и будет мутировать, все знали и, пожалуй, уже привыкают. Как и к информационным вбросам о наших отношениях с соседями».

Напомним, теория «черного лебедя» рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия.

По словам главы ВТБ, долгосрочные последствия для рынков будут зависеть в первую очередь от реакции властей: если будут вводиться новые локдауны и расширяться транспортные ограничения, то проседание рынков может продлиться до стабилизации ситуации. Но поскольку пока нет свидетельств, что омикрон-штамм предполагает более тяжелое течение болезни, правительства могут ограничиться легкими мерами и рынки быстро отыграют потери, не исключает Костин.

Рынок будет стабилизировать еще один фактор, считает он: чем больше риски от нового штамма, тем менее вероятно повышение ставок Федеральной резервной системы США. «Перспектива подъема ставки заметно нервировала рынки в последнее время», — пояснил банкир.



«Мы видели в марте 2020 года, как таким падением воспользовались многие инвесторы. Несмотря на нынешнее снижение, с учетом дивидендов общая доходность инвестиций в российские акции за 2021 год и сейчас превышает 22%, а прибыли и дивиденды компаний продолжают бить рекорды», — заключил глава ВТБ.