Хоум Кредит Банк принял решение, что розничный бизнес Ситибанка не является комплементарным для кредитной организации, сфокусированной на домашнем рынке и массовом клиенте. Об этом заявил журналистам председатель правления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский, передает ТАСС.

«Мы изучали такую возможность, и мы для себя приняли решение, что структура клиентской базы и бизнеса Citi, безусловно, очень интересные, <…> но этот бизнес не очень хорошо подходит к нашему, не очень комплементарен, в том числе из-за того, что у Citi значительная доля бизнеса сосредоточена в обеспеченных и очень обеспеченных клиентах, в инвестиционных решениях для этих клиентов, в решениях, которые предоставляются за территорией Российской Федерации, <…> — это все не является предметом интересов для «Хоум Кредита», — сообщил Пешнев-Подольский, отвечая на вопрос, представляет ли интерес розничный бизнес Ситибанка для «Хоум Кредита».

СМИ: Ситибанк приступил к активной продаже розничного бизнеса

Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса, пишет «Коммерсант». Предложение приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, средства граждан на счетах и отделения с сотрудниками получили большинство банков из топ-30.

Топ-менеджер добавил, что в этом году банк продолжает фокусироваться на своем домашнем рынке и является банком для массовых клиентов.

В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Позднее газета РБК писала, что в розничном бизнесе Ситибанка заинтересованы как минимум Альфа-Банк и Тинькофф Банк, напоминает ТАСС.

Райффайзенбанк не исключил возможности покупки розничного бизнеса Ситибанка в России

Райффайзенбанк может приобрести розничный бизнес Ситибанка в России. Об этом глава Райффайзенбанка Сергей Монин заявил в интервью РБК.