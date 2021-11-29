Хоум Кредит Банк принял решение, что розничный бизнес Ситибанка не является комплементарным для кредитной организации, сфокусированной на домашнем рынке и массовом клиенте. Об этом заявил журналистам председатель правления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский, передает ТАСС.

«Мы изучали такую возможность, и мы для себя приняли решение, что структура клиентской базы и бизнеса Citi, безусловно, очень интересные, <…> но этот бизнес не очень хорошо подходит к нашему, не очень комплементарен, в том числе из-за того, что у Citi значительная доля бизнеса сосредоточена в обеспеченных и очень обеспеченных клиентах, в инвестиционных решениях для этих клиентов, в решениях, которые предоставляются за территорией Российской Федерации, <…> — это все не является предметом интересов для «Хоум Кредита», — сообщил Пешнев-Подольский, отвечая на вопрос, представляет ли интерес розничный бизнес Ситибанка для «Хоум Кредита».

СМИ: Ситибанк приступил к активной продаже розничного бизнеса Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса, пишет «Коммерсант» . Предложение приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, средства граждан на счетах и отделения с сотрудниками получили большинство банков из топ-30.

Топ-менеджер добавил, что в этом году банк продолжает фокусироваться на своем домашнем рынке и является банком для массовых клиентов.



В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Позднее газета РБК писала, что в розничном бизнесе Ситибанка заинтересованы как минимум Альфа-Банк и Тинькофф Банк, напоминает ТАСС.