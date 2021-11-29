Мировые валюты сохранят повышенную волатильность в ближайшие месяцы в связи с неопределенностью вокруг нового варианта коронавируса. Несмотря на то, что валютные рынки в понедельник стабилизировались после пятничного шока, опасность резких движений все еще велика, считают аналитики Reuters.



Так, чувствительный к риску австралийский доллар вырос на 0,37% до 0,7139 доллара после падения на 1% в пятницу, до минимумов с 20 августа. В то же время японская иена, выигравшая больше всех надежных валют от пятничной паники, в понедельник упала на 0,25% до 113,75 за доллар, против роста на 2% в конце прошлой недели до 113,05 за доллар.

Одновременно с этим в понедельник выросли цены на золото. Спот-цена выросла на 0,2% до 1 794,87 доллара за унцию к 06:46 по Гринвичу, фьючерсы выросли на 0,5% до 1 794,20 доллара.

«Учитывая неопределенность в отношении того, является ли этот новый вариант более опасным, чем вариант «Дельта», следует обратить внимание на золото», — заявил старший консультант по исследованиям Южной Азии в Metals Focus Харшал Барот. Он также добавил, что цена золота может находиться в диапазоне от 1 780 до 1 830 долларов за унцию.

От растущей неопределенности может выиграть и американский доллар, однако его рост провоцирует неопределенность вокруг повышения процентных ставок ФРС и другими регуляторами.

В понедельник индекс доллара, который является отношением доллара США к корзине из шести иностранных валют, торговался на уровне 96,204 пункта после падения до недельного минимума 95,973 в пятницу.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

