Банки портят кредитные истории россиян: клиенты финансовых организаций жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды, пишут «Известия» . В большинстве кейсов граждане указывают, что банки, чьими клиентами они не являются, запрашивают без их согласия информацию об их платежеспособности.

Отмечается, что жалобы на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю, граждане публикуют на популярных форумах (banki.ru и vc.ru). Пользователи публикуют комментарии, рассказывая об опыте запросов со стороны банков их кредитных отчетов без разрешения, тогда как по закону такая информация должна передаваться только с согласия физлица.

Так, по словам Юлии из Уфы, в начале ноября она подала две жалобы в Центробанк на «Открытие» за незаконные запросы ее данных в БКИ: 14, 18 августа и 27, 29 октября. «После получения ответа подам жалобу в Роскомнадзор, а дальше пойду в суд за компенсацией», — написала она.

«Я не клиент этого банка, и ранее им не была, и, соответственно, согласия на получение сведений из БКИ тоже не давала. То есть у них не было законных оснований запрашивать мою историю, а бюро — предоставлять ее», — рассказала Юлия, уточнив, что жалоба в ЦБ подана 4 ноября, срок рассмотрения составляет месяц.

Другие пользователи также делятся своим опытом. Одна из участниц спросила у форумчан совета, как наказать ВТБ, который без ее согласия только за август 2021 года запросил ее кредитную историю семь раз. Девушка рассказала, что у нее в этом банке есть накопительный счет и ЕКП (Единая карта петербуржца. — Прим. «Известия»), но согласия на запрос кредитного отчета она не предоставляла. Тогда как участник аналогичного обсуждения на vc.ru написал, что действия финорганизации, которая без его ведома сформировала заявку на ссуду на крупную сумму, испортили его кредитную историю и стали причиной отказа в другом банке. О выигранном иске против финансовой организации с частичной компенсацией вреда и расходов рассказал другой пользователь.

В ВТБ сообщили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. Банк полностью работает в правовом поле, заверили там, а случаи технических ошибок минимальны. По всем обращениям уже проведена дополнительная проверка, ситуация урегулирована, она не отразится на историях клиентов, отметили в ВТБ.

В ЦБ сообщили, что за десять месяцев получили более 800 жалоб граждан на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия. Больше половины касаются банков, добавили там, пояснив, что только в 2021 году стали вести отдельную статистику по таким обращениям. В регуляторе отметили: начиная с 2019-го по ноябрь этого года ЦБ составил 1,8 тыс. протоколов за нарушения закона «О кредитных историях». За это время актуализировано 38,2 млн записей данных граждан как по причине несвоевременной передачи банком информации, так и по обращениям потребителей.